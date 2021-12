Alles, was wir Ende 2021 über das neue MMORPG zu LoL wissen

Das MMORPG zu League of Legends wird gerade bei unseren Lesern hier auf MeinMMO heiß erwartet. Doch bisher hält sich Riot Games mit großen Ankündigungen zurück. Trotzdem gibt es Ende 2021 bereits einige Infos, die wir für euch zusammengefasst haben.

Was ist das für ein Spiel? Ein MMORPG zum Universum von League of Legends steht seit Jahren auf dem Wunschzettel vieler Spieler, gerade nachdem „EverQuest Next“ und das geplante Spiel „Titan“ von Blizzard eingestellt wurden. Von da an galt Riot als sowas wie das letzte Studio, das ein erfolgreiches MMORPG umsetzen könnte.

Ende 2020 wurde das LoL-MMORPG dann offiziell angekündigt. Greg “Ghostcrawler” Street, der ehemalige Lead Designer von WoW, ist der Kopf hinter dem Spiel. Eine große Übersicht über die Features des Spiels gab es bisher jedoch nicht.

Auf seinem Twitter-Account teilt Ghostcrawler jedoch immer wieder kleine Details zum MMORPG. Genau diese Details fassen wir für euch zusammen.

LoL-MMORPG setzt auf Dungeons, Raids, PvP – soll nicht jedem gefallen

Was wissen wir über das Gameplay? Das neue MMORPG von Riot Games soll im Universum von Runeterra spielen. Bisher ist jedoch noch nicht bekannt, wie das Kampfsystem des MMORPGs aussieht und in welcher Perspektive gespielt wird. Möglich wären:

Tab-Targeting wie in WoW

Action-Kämpfe wie in ESO

Eine First-Person-Perspektive wie in Mortal Online 2

Kämpfe in der ISO-Perspektive wie in Lost Ark und LoL selbst

Allerdings gibt es eine Aussage von Ghostcrawler, laut der es einen “wirklich guten Grund” geben muss, um den Status quo des Kamerawinkels in MMORPGs infrage zu stellen (via Twitter). Das spricht eher für eine Third-Person-Sicht wie in WoW.

Greg “Ghostcrawler” Street ist der Chef des neuen LoL-MMORPGs.

Auch zu den Spiel-Inhalten gibt es erste Aussagen. So soll das LoL-MMORPG im Endgame auf Dungeons und Raids setzen. Die Raids sollen sogar einer der wichtigsten Faktoren im Spiel werden.

Ghostcrawler verriet dazu auf Twitter, dass er “niedergeschmettert” wäre, wenn sein Team die Endgame-Schlachten nicht gut umsetzen würden. Er schrieb außerdem:

Jeder, der mich aus meiner Zeit als Entwickler von World of Warcraft kennt, weiß, dass ich als Spieler Dungeons und Schlachtzüge liebe.

Allerdings soll das LoL-MMORPG nicht jedem Spieler gefallen. Denn die Entwickler haben eine klare Vision und werden Entscheidungen treffen, mit denen nicht jeder Spieler einverstanden sein wird. Das sei auch gut so, meint Ghostcrawler.

Konfliktpotential könnten die sozialen Komponenten des Spiels bieten. Denn in einem Tweet wundert sich Ghostcrawler darüber, warum man ein MMO unbedingt als Solo-Spieler erleben möchte. Für diesen Typ von Spieler solle es genügend Singleplayer-Gams geben (via Twitter).

Das LoL-MMORPG wird seinen Fokus also sehr wahrscheinlich auf Gruppen-Inhalte legen. Viele der neueren MMORPGs, wie etwa Guild Wars 2 oder ESO achten jedoch stark darauf, dass auch Solo-Spieler ihren Spaß haben.

Wie steht es um PvP? Fest steht, dass es im LoL-MMORPG PvP geben wird. Wie genau das aussieht, wurde jedoch nicht verraten.

Ghostcrawler sagte lediglich (via Twitter):

Die Herausforderung ist, dass selbst wenn ich sage, dass wir PvP haben werden (und das werden wir), dass es so viele verschiedene Dinge bedeuten kann, von Ganking, über epische Schlachten, Plünderungen, Duelle, Arenen bis hin zu E-Sports. Es ist also immer noch nicht für jeden geeignet.

Keine konkreten Infos zu Klassen, Maps und Gameplay

Wie steht es um Klassen? Es gibt bisher keine Infos, ob das LoL-MMORPG auf Klassen oder auf eine Spielweise angepasst an Waffen und Fertigkeiten setzt, wie es etwa New World oder Albion Online tun.

Allerdings würden feste Klassen eher zu dem MMORPG passen, da League of Legends ebenfalls auf feste Rollen setzt, etwa Magier, AD-Carry, Tank oder Supporter.

Auf jeden Fall wird es eine Holy Trinity geben, denn Ghostcrawler spricht gleich mehrfach von Heilern und wie schwierig es sei, Heilung zu balancen. In einem Tweet heißt es außerdem, dass es viele Spieler gibt, die “wirklich nur tanken oder heilen wollen” (via Twtter).

Im Punkt Völker-Boni und das Binden von Klassen an spezielle Völker hat Ghostcrawler zudem eine klare Meinung:

Wenn ich heute WoW machen würde, würde ich alle Klassen für alle Völker nutzbar machen und die Völker-Boni entfernen, sodass ein Volk nur eine kosmetische Entscheidung für jeden Spieler wäre. Ich weiß, dass damit einige Entscheidungen wegfallen, aber das Aussehen ist eine so subjektive und persönliche Entscheidung.

Wie steht es um Berufe und Crafting? Zu diesem Thema gibt es bisher nur einen kurzen Tweet, der darauf hindeutet, dass es wohl Angeln im LoL-MMORPG geben wird:

Was gibt es bisher an Bildern und Gameplay? Offizielle Screenshots oder Gameplay wurden bisher nicht gezeigt. Auf der “Recruiting”-Seite zum MMORPG befinden sich zwar einige Artworks, doch die wurden auch schon für Legends of Runeterra genutzt.

Wie sieht die Map von Runeterra aus? Auch wenn es noch keine offizielle Map zum LoL-MMORPG gibt, so gibt es bereits Karten für die gesamte Welt Runeterra. Die haben wir euch eingebunden:

Die Weltkarte von Runeterra bietet Wüsten, Wälder, verschneite Berge und viel Meer.

Neuerungen für das Genre, aber ein Spiel für die Masse

Wie innovativ wird das LoL-MMORPG? Ghostcrawler erklärte bereits, dass sie einige Entscheidungen treffen werden, die nicht jedem Spieler gefallen. Trotzdem soll das MMORPG am Ende ein massentaugliches Produkt werden und nicht nur eine Nische ansprechen.

Ein komplett experimentelles Spiel schließt der Chef aus (via Twitter):

Wir werden auf jeden Fall viele (hoffentlich) spannende Neuerungen einführen. Was wir nicht wollen, ist ein super experimentelles Spiel zu machen, das Genres sprengt, aber nur eine Handvoll Spieler anspricht.

Wie steht es um das Business-Modell? Zum aktuellen Zeitpunkt ist nicht bekannt, ob das LoL-MMORPG auf Free2Play, Buy2Play oder aber ein Abo-Modell setzt.

Release vor 2024 gilt als sehr unwahrscheinlich

Wann erscheint das LoL-MMORPG? Bisher gibt es keine konkreten Angaben rund um den Release. Ghostcrawler verriet lediglich, dass sich das MMORPG noch in einem sehr frühen Stadium befinde. Noch immer werden Entwickler gesucht, die an dem Spiel mitarbeiten sollen.

Da es bisher noch nicht mal eine genaue Übersicht über die Features gab, gilt ein Release vor 2024 als sehr unwahrscheinlich. Wir von MeinMMO werden das Spiel jedoch genau beobachten und euch auf dem Laufenden halten.

Was sagt ihr zu den bisherigen Infos rund um das LoL-MMORPG? Sprechen euch die Ideen und Konzepte von Ghostcrawler an? Schreibt es gerne in die Kommentare.

