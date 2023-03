Director vom Riot MMORPG verabschiedet sich – Fans haben Angst, dass das Projekt jetzt gestrichen wird

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Das Spielstudio Riot Games arbeitet aktuell an einem MMORPG, das im LoL-Universum verortet ist. Ein Name ist bisher noch nicht bekannt gegeben worden, ebenso wi...

Dass das MMO bei “Work With Us” ausgegraut ist, heiße lediglich, dass Riot gerade keine neuen Mitarbeitenden dafür einstellt. Bei all den Prozessen handle es sich um normale, interne Vorgänge, schreibt ein weiterer Nutzer.

Zum Riot-MMORPG sagte er: “Die wichtigste meiner Aufgaben, die ich als Teil davon erledigen durfte, war das wundervolle Team aufzubauen […] Das MMO ist in guten Händen und geht bald in die nächste Phase.”

Das heiß erwartete MMORPG zu League of Legends verlor kürzlich seinen Director. Ein Nutzer auf Reddit spekuliert nun, ob das gesamte Spiel von Riot auf Eis gelegt wird und präsentiert in einem Post seine gefundenen “Beweise”.

