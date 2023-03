LoL: Das größte Team Europas ersetzt bockigen 4-fachen Meister durch Neuling und der versagt total

Das Team „Fnatic“ ist das beliebteste und größte Team zu League of Legends in Europa, aber es kriselt dort seit Monaten. Einer der Hoffnungsträger für den Aufschwung war der Däne Martin „Wunder“ Hansen: Der 24-Jährige wurde 4-mal Meister mit G2 und galt in 5 Spielzeiten als bester Top-Laner Europas. Aber auch von ihm scheint sich Fnatic jetzt im Streit zu trennen.

Wer ist Wunder?

Wunder ist einer der besten europäischen Top-Laner, die es je gab. Er war Teil des starken G2-Teams, das 2019 beinahe Weltmeister geworden wäre und nur im Finale unterlag. Der 24-Jährige wurde 4-Mal Meister in der LEC und 5-Mal ins „All-Pro-Team“ gewählt, war zwischen 2016 und 2021 in der Hälfte der Spielzeiten der „beste Top-Laner in Europa.“

Wunder ist ein ziemlicher Zyniker, der oft kurz angebunden und patzig rüberkommt. Ìn Lol weiß praktisch jeder, wie sehr er World of Warcraft liebt und es ist ein Running Gag, dass er für WoW angeblich LoL vernachlässigt oder „Spiele früher beendet, damit er noch raiden kann.“ Einmal musste G2 für Wunders Liebe zu WoW sogar 1.000 $ Strafe zahlen.

Dennoch sagen Leute, die ihn kennen, dass er ein absoluter Profi ist und er lediglich einen schrägen Sinn für Humor aufweist.

Wunder wird bei G2 aussortiert, landet bei Fnatic

Wie lief seine Karriere zuletzt? Wunder war 4 Jahre lang bei G2 und aus dem Team eigentlich nicht wegzudenken. Er war einer der besten Spieler Europas, auch wenn Fans lästerten, dass er gegen die koreanischen und chinesischen Super-Stars nicht ganz so gut aussah, wie gegen die heimische Konkurrenz.

Nach einem schwachen Jahr 2021 wollte G2 einen Neuanfang starten und trennte sich von Wunder – ihn ersetzte der deutsche Toplaner BrokenBlade, der “Topfather”.

Wunder landete bei Fnatic und konnte sich mit dem Team in einem ordentlichen ersten Jahr für die Worlds qualifizieren.

Doch nach erfolglosen Weltmeisterschaften entschied sich Fnatic für einen erneuten Umbruch, tauschte die starke Botlane aus und brachte den Schweden Rekkles zurück. Seitdem läuft es katastrophal.

Fnatic ersetzt Star durch 19-jährigen – Der hat die schlechteste KDA der Liga

Das ist jetzt die Situation: Vor dem Start der neuen Saison 2023 hat Fnatic Wunder tatsächlich ausgetauscht und auf die Ersatzbank gesetzt: Der 5-fache Meister wurde durch einen 19-jährigen Spanier ersetzt, durch „Oscarinin.“

Der Spanier schaffte es in seinen ersten 6 Spielen so oft zu sterben, dass er die niedrigste KDA in der Liga überhaupt hat.:

Mit 31 Toden bei 10 Kills und 27 Assists hat er eine KA von 1.2. Das ist unterirdisch.

Fnatic steht mit 2-4 aktuell zusammen mit 3 anderen Teams auf dem 7. und letzten Platz der LEC

Der Hoffnungs-Schimmer ist, dass sich der Spanier in die Liga reinspielt. Denn nach den ersten Games war seine KDA sogar noch schlechter und lag bei 0.9. Dagegen sieht 1.2 doch gleich viel freundlicher aus.

Wunder weigerte sich, an Tryouts gegen 19-Jährigen teilzunehmen

Warum wurde Wunder ersetzt? In einem Twitch-Stream erklärt Wunder die Situation:

Das Team wollte, dass er und der junge Spanier beide in Trainingsspielen antreten – offenbar wollte Fnatic schauen, wer den Startplatz bekommt

Wunder aber weigerte sich, in diesen Tryouts mitzuspielen

Daher habe sich Fnatic für den jungen Spanier entschieden

„Nach dem desaströsen Winter wollten sie Tryouts abhalten. Das Team, das sie nach Gerüchten zusammenstellten, war aber keins, für das ich viel Hoffnung hatte, also sagte ich: Es macht für mich keinen Sinn, an Tryouts für ein Team teilzunehmen, für das ich nicht wirklich spielen will.“

Wunder lacht über Forderungen der Fans, sein Streik müsse Konsequenzen haben

Wunder lacht im Twitch-Stream ein wenig über die Fans auf Reddit. Die würden „Konsequenzen“ fordern, wenn ein Spieler, der noch unter Vertrag ist, sich weigert für sein Team anzutreten. Die Fans von Fnatic seien „hinter ihm her“ – ihn scheint das aber alles eher zu amüsieren.

„Die denken auch, sie wissen alles – Haha, das ist echt lustig.“

Das steckt dahinter: Fnatic ist in einer schwierigen Lage. Das scheinen alles Folgen der Entscheidung zu sein, Upset durch Rekkles zu ersetzen:

Man hatte 2021 kein überragendes, aber doch funktionierendes Team zusammen, mit großen Namen wie Wunder, Hylissang, Humanoid und Upset – die alle über Jahre Leistung erbracht hatten

Dann hat man aus diesem Teil das Prunkstück herausgeschnitten, die erfahrene Botlane, die viele für eine der besten Europas hielten

Die neue Botlane aus einem Talent und dem Alt-Star Rekkles funktionierte aber überhaupt nicht.

Jetzt kommen viele Probleme zusammen: Die Chemie im Team scheint zu fehlen, man ist beim Draft nicht mehr auf der Höhe der Zeit – man weiß nicht, wer im Team Ansagen macht. Als “Ansager” soll Upset sehr gut sein, aber der spielt nun eben für die Konkurrenz (via blix.gg).

Nun brach die Leistung des ganzen Teams auseinander. Um es zu reparieren, bringt man jetzt 2 Rookies neu rein und ersetzte Top-Lane und Support. Ein erfahrener Spieler wie Perkz kritisiert das. Er sagt, Rookies könne man nicht in schwierige Situation, da würden sie verheizt (via dotesports). Wenn man schon jemand neues holt, dann müssten es erfahrene Profis sein.

Dass jemand wie Wunder, ein gestandener, erfolgsverwöhnter Profi keine Hoffnung darin sieht, in so einem Team zu spielen und sich gegen einen 19-jährigen Rookie durchsetzen zu müssen, ist irgendwie verständlich. Dass er sich aber weigert, an Tryouts teilzunehmen, ist schon… schwierig.

