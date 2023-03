LoL: 23-jähriger Deutscher wird aus Team geworfen, muss eine Saison pausieren – Walzt jetzt alles platzt

Wir haben euch in einem kurzen Video zusammengefasst, wann die Open-Beta von Diablo 4 beginnt und was ihr erwarten könnt.

Nachdem Upset über Jahre bei Fnatic die Hauptlast der Mannschaft tragen musste, hat er bei Team Vitality mit Perkz in der Midlane, dem deutschen Supporter Kaiser als Botlane-Partner und dem chinesischen Mega-Talentr Bo im Jungle nun ordentliche Feuerkraft um sich herum. So hat der 21-jährige Bo ebenfalls eine KDA von 44.0 nach den ersten 3 Spielen und ist noch nicht einmal gestorben.

Auch von seinem neuen Chef Luka gibt’s hohes Lob. Der schreibt: „Perkz farmt in der Mitte und wird von Bot und dem Jungler ge-giga-carried. Das ist ja wie in Season 6 und ich liebe es.“

Für den 23-jährigen Elias „Upset“ Lipp waren die letzten Monate in League of Legends eine Achterbahnfahrt. Der junge Mann spielte fantastisches LoL für Fnatic, wurde trotzdem aus dem Team geworfen und kaltgestellt. Jetzt aber hat er ein neues Team gefunden und ist sofort wieder an der Spitze der Liga. Mit einer KDA von 44.0 führt er die Statistik an, sein Team ist auf Meisterschaftskurs.

