LoL: Fnatic wirft starken Deutschen raus, holt coole Ikone zurück – Zahlt dafür nun hohen Preis

In Europa ist das Team Fnatic ein Favorit der Fans in League of Legends. Vor der Saison holte man sich die Club-Ikone Rekkles zurück und warf dafür den starken deutschen ADC Upset aus dem Kader. Nach 3 Spielen sieht das wie eine Fehleinschätzung aus.

Das war die Situation um Rekkles:

Der Schwede, Martin „Rekkles“ Larsson (26), ist eine Ikone in League of Legends und spielte von 2015 bis 2020 für das Team Fnatic auf der Botlane. 2020 verließ er das Team überraschend und wechselte zu G2 Esports. Damals hinterließ er riesige Fußstapfen.

Doch der junge deutsche ADC, Elias „Upset“ Lipp (23), schaffte es 2021 und 2022 Rekkles nahtlos zu ersetzen: Er erzielte mit einer vorsichtigen und kontrollierenden Spielweise glänzende Statistiken und konnte das Team auf Kurs halten, wenn Fnatic auch international keine großen Erfolge feiern konnte. Für Rekkles lief es im Exil hingegen nicht so toll.

Vor 2023 entschied sich Fnatic dazu, Upset zu entlassen und Rekkles wieder ins Team zu holen. Das sieht nach 3 Spielen aber wie eine Entscheidung aus, die man so nicht hätte treffen sollen.

LoL: Einer der größten Spieler Europas wechselt in die 2. Liga – „Will nicht mehr dieser Typ sein“

Fnatic verliert 2023 gleich 2 der ersten 3 Matches

Wie läuft es jetzt für Fnatic? In der aktuellen Season hat Fnatic von den ersten 3 Spielen bereits zwei verloren: gegen den Erzrivalen G2 Esports und gegen das Team Vitality musste Fnatic zwei Niederlagen einstecken. Die beiden Gegner-Teams sind aktuell noch unbesiegt und wirken wie frühe Favoriten auf den Titel.

Nur gegen das Team KOI (früher Rogue) konnte Fnatic sich durchsetzen.

Der Saisonstart begann für Fnatic also gleich mit der Feuertaufe gegen starke Teams und diese Taufe konnte die Mannschaft nicht bestehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt Desaströser Start von Fnatic gegen G2 Esports.

Rekkles liegt bei individuellen Statistiken weit hinten

So läuft es für Rekkles: Laut den Statistiken hatte vor allem Rekkles große Probleme in den Matches.

Schon die KDA sieht mit 9 Kills, 6 Toden und 10 Assists eher durchwachsen aus, doch bei der „Gold-Differenz nach 10 Minuten“ lag er in den 3 Matches um 786 zurück. Kein anderer Spieler in der LEC war schlechter: Zusammen mit dem ADC von Excel Esports, Patrik, liegt Rekkles hier auf dem letzten Platz (via oracleselxir).

Beim Gold soweit hinter dem Gegner zurückzuliegen ist gerade für einen ADC fatal, denn von ihm wird erwartet, viel Gold zu sammeln und zum Ende eines Games das Match an sich zu reißen.

Das Problem für Rekkles ist die niedrige „Kill-Beteiligung“ von nur 57,6 % – hier geht ihm viel Gold verloren.

Wie die Seite Dotesports schreibt, schnitt Rekkles vor allem in seinen ersten zwei Matches mit Fnatic schwach ab. Sein Early Game wird als „unterirdisch“ beschrieben, er habe den niedrigsten Schaden unter allen Marksmen der LEC angerichtet.

Was macht Upset? Der deutsche Upset, den Rekkles verdrängt hat, ist aktuell ohne Team. Er streamt vermehrt auf Twitch, hat dort 2.800 Zuschauer im Schnitt.

Für ihn ist der Favorit auf den Sieg schon jetzt klar: Er wolle nicht übertreiben, aber G2 Esports werde jedes Match gewinnen und sicher Meister werden, schreibt er mit einem Augenzwinkern.

Für G2 Esports läuft es 2023 tatsächlich herausragend gut. Sie haben bereits 3 Spiele gewonnen, der neue ADC Hans Sama scheint sich mit seinem Wunsch-Partner pudelwohl zu fühlen.

Da hat der Wechsel von einem jungen ADC zu einem erfahrenen Veteranen geklappt:

LoL: Das europäische Top-Team G2 wirft talentierten 22-Jährigen raus – Auf Wunsch des neuen Star-Spielers