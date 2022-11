LoL: Der beste Spieler Deutschlands (22) fliegt wohl aus seinem Team – Weil ein alter Schwede seinen Job zurück haben will

Im neusten „Vermächtnisse“-Video zeigt World of Warcraft, wie Todesschwinge zu dem wurde, was er ist – und warum er gar nicht so böse war.

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

In jedem Fall ist das gerade eine seltsame Situation, die sportlich schwer zu erklären ist: Einen 22-Jährigen, den viele für den besten Botlaner Europas halten, durch einen 26-Jährigen zu ersetzen, der eigentlich schon auf dem Weg zum Vollzeitstreamer war … Na, sie werden sich schon was dabei denken.

Warum ist das so seltsam? Die Entscheidung ist deshalb so seltsam, weil Upset erst 22 Jahre alt ist und in den letzten beiden Jahren eine herausragende Leistung mit Fnatic erbracht hat. Upset wurde mit seiner disziplinierten Spielweise jetzt schon von vielen als bester ADC Europas gesehen und schien auf dem Sprung in die Weltspitze.

Was bringt das Transfer-Karussell so ins Rotieren?

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bei League of Legens passieren gerade seltsame Dinge um das Team Fnatic herum: Angeblich soll der 26-jährige Schwede Martin „Rekkles“ Larsson zu dem LoL-Team zurückkehren, für das er 7 Jahre lang spielte. Aber was wird aus seinem Ersatz, dem deutschen Botlaner Elias „Upset“ Lipp (22)? Der postet einen traurigen Smiley und sein Coach wünscht ihm zum Abschied alles Gute.

Insert

You are going to send email to