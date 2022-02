LoL: Ein deutscher Profi erzielt nach einer schwerer Krise nun die besten Werte Europas

In League of Legends hat der deutsche Profi-Spieler Elias „Upset“ Lipp die besten Werte der LEC, was das Verhältnis von Kills, Toden und Assists angeht. Dabei erlebte der 22-Jährige während der LoL Worlds 2021 noch eine Krise und musste sein Team frühzeitig verlassen.

Das sind die starken Werte:

Der Spring-Split der LEC 2022 ist halb rum. Die ersten 4 von 8 Wochen sind vorbei, 9 Spiele hat jedes Team bereits absolviert. Das Team von Upset, Fnatic, steht mit 6-3 auf einem starken Platz 2. Nur die noch ungeschlagenen Rogue sind noch stärker.

Der ADC von Fnatic, Upset, hat mit 18.8 die beste KDA der Liga. Er ist bei 36 Kills und 39 Assists lediglich 4-mal gestorben, obwohl sein Team bereits 3-mal verloren hat. Der nächstbeste Profi in der Statistik, der ADC von Rogue, hat zwar mehr Kills als Upset, ist aber auch doppelt so oft gestorben.

Die glänzenden Werte von Upset rühren vor allem daher, dass er so extrem selten stirbt. Auch die Gold-Differenz deutet daraufhin, wie diszipliniert Upset spielt. Hier liegt er ligaweit auf Platz 2. Nur der Midlaner von Rogue, Larssen, hat nach 10 Minuten durchschnittlich noch mehr Gold erspielt als sein Gegenüber.

Seit der Heirat in bestechender Form

Ist das eine Ausnahme? Nein, ist es nicht. Upset hat eine irre starke Phase in der League of Legends. Bereits bei den Playoffs der LEC 2021 dominierte der damals 21-Jährige die Konkurrenz und erzielte in den Playoffs die beste KDA.

Man sprach damals von einem „Wife-Buff“, hatte er doch kurz vor seinem Lauf geheiratet. Man dichtet LoL-Profis gerne an, dass sie besonders erfolgreich sind, wenn sie eine Ehefrau hinter sich wissen.

So empfahlen Fans selbst dem koreanischen Top-Spieler Faker sich doch mal eine Freundin zu suchen, wenn er den 4. WM-Titel haben möchte.

Bärenstarke Werte für Upset bei der KDA. Quelle: Oracleselixir

Frau bekam Morddrohungen nach Streit mit Teamkameraden

Was war die Krise? Dass Upset jetzt so stark ist, zeugt davon, dass er sich durch Drama nicht beirren lässt. Denn während der Worlds 2021 musste er aus persönlichen Gründen von der Weltmeisterschaft in Island abreisen. Sein Team verlor ohne ihren Schlüsselspiele chancenlos 5 Spiele und schied aus.

In der Folge der Weltmeisterschaft regte sich ein Teamkamerad von Upset, der junge Franzose Adam, furchtbar über Upset auf, unterstellte ihm, er habe sein Team im Stich gelassen, um zu seiner „einsamen Ehefrau“ zu reisen. Upset verwehrte sich gegen diese Unterstellung. Die Diskussion führte zu Anfeindungen, die Upset damals offenbar trafen.

Aber nur wenige Wochen später, in der neuen Saison, scheint Upset in Top-Form zu sein und mit seiner disziplinierten Spielweise einfach kaum zu sterben und das in der so exponierten Rolle des ADC:

