Im Moment laufen die Worlds 2021 in der League of Legends. Für das europäische LoL-Team Fnatic läuft es nicht gut, seit ihr deutscher ADC Elias „Upset“ Lipp überraschend abreisen musste. Als Grund gab er einen Notfall in der Familie an. Doch ein Profi-Spieler bezweifelt das.

Das ist die Situation: Der 21-jährige Deutsche Elias „Upset“ Lipp war der große Gewinner der letzten Monate im europäischen LoL. Nach seiner Heirat lief er in der LEC zur Bestform auf. Man sprach vom „Wife-Buff“: Angeblich sollen verheiratete Spieler magische Fähigkeiten in LoL entwickeln.

„Zu 99% eine Ausrede“

Dieses Gerücht sorgt für Ärger: Ein ehemaliger Spieler von Fnatic, der slowenische Midlaner Nemesis (22), hat in einem Chat gesagt: Er wisse zwar nicht, was da bei Fnatic los sei, aber er glaube nicht daran, dass wirklich eine Familientragödie dahinterstecke.

Er sei sich zu 99% sicher, dass das nur als Vorwand dient.

Diese Aussage von Nemesis in einem Chat wurde auf reddit gepostet und von den Fans diskutiert (via reddit).

„Es war immer mein Traum, bei den Worlds zu spielen“

Das sagt Upset jetzt dazu: Auf Twitter hat sich Upset jetzt zu der Situation geäußert (via twitter):



„Jeder, der mich kennt, weiß, dass es immer mein Traum war, die Worlds zu spielen. Aber es gibt immer etwas, das noch wichtiger ist und das ist es, sich um die Familie zu kümmern, wenn es Leid gibt. Ich hab mich sehr schlecht gefühlt in einer so schwierigen Situation, in der ich gebraucht wurde, so weit von meiner Familie entfernt zu sein. Deshalb war das für mich die richtige Entscheidung. Wenn Leute irgendwas anderes sagen, ist das nicht wahr. Ich würde niemals so eine Gelegenheit aus nichtigen Gründen verpassen, also bitte hört auf, darüber zu spekulieren und euch Sachen auszudenken, wenn ihr darüber nichts wisst, denn es verletzt meine Privatsphäre und Menschen, die mir wichtig sind.“ Elias “Upset” Lipp

So wird das diskutiert: Allgemein kann kaum wer nachvollziehen, wie Nemesis zu seiner Aussage kommt, dass Upset aus irgendwelchen mysteriösen Gründen von den LoL Worlds 2021 abgereist sein soll.

Denn kaum ein LoL-Fan kann sich vorstellen, warum sich jemand von den Worlds zurückziehen würde – außer eben in so einem totalen Ausnahmefall, wie ihn Upset beschreibt.

Die Stimmung ist gegenüber Nemesis sehr negativ auf reddit: Leute sprechen davon, das sei das “unsensibelste”, was sie je gehört haben. Sie hätten allen Respekt vor Nemesis nach seiner Aussage verloren.

Ein reddit-Nutzer namens “IwillmissNeme” (Ich werde Nemesis vermissen) sagt, er bereue jetzt seinen Nutzer-Namen.

Bei den LoL Worlds gab es in den Play-Ins bereits einen außergewöhnlichen Vorfall:

