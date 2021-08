Der 21-jährige Elias „Upset“ Lipp steigt in League of Legends gerade zum neuen Star auf. In bisher 10 Playoff-Spielen haut Upset beeindruckende Statistiken raus, er hat die mit Abstand beste KDA aller Spieler. Sein Team Fnatic führt er jetzt in die entscheidende Spiele und es geht gegen seinen Vorgänger, den legendären Rekkles. Man witzelt: Das liegt alles am Wife-Buff, denn Lipp hat vor wenigen Wochen geheiratet.

Wer ist Upset?

Elias Lipp spielte von 2017 bis 2019 bei Schalke, stieg dann bei Origen endgültig in die erste Liga der europäischen Botlaner auf. Aber im November 2020 wartete eine scheinbar unlösbare Aufgabe auf ihn: Er sollte den legendären Botlaner Rekkles bei Fnatic ersetzen – der war zu Dauermeister G2 Esports gewechselt.

Vor der Saison sah man Upset und die Chancen von Fnatic kritisch: Die hatten in den Jahren zuvor schon nicht überzeugt, sondern schwankten. Ohne ihren Star-Spieler Rekkles und mit einem Botlaner ohne internationale Erfahrung und bewiesener Klasse, könnte die Krise kommen. Die kam im ersten Halbjahr dann auch: Fnatic schied gegen Schalke in den Playoffs aus und wurde nur Fünfter.

Aber in den ersten 2 Runden der Playoffs im Sommer 2021 spielt Upset wie von einer anderen Welt. Das bewiesen irre Statistiken.

Das größte LoL-Team in Europa könnte nach mieser Saison zerbrechen

Mit Abstand die beste KDA in den Playoffs von LoL

So gut spielt Upset grade: Fnatic war während der laufenden Saison so schwach, dass sie als eines von nur 2 Teams gleich im „Loser’s Bracket“ der Playoffs starteten. In Spiel 1 mussten sie sich gegen Team Vitality durchsetzen und Upset knallte irre Statistiken hin.

In den 5 Spielen gegen Vitality:

holte Upset eine starke KDA von 13 (Das ist das Verhältnis von Kills und Assists zu Toten – er war also 13-mal öfter an einem Kill beteiligt, als dass er selbst starb)

Er hatte schon nach 15 Minuten einen großen Vorsprung auf seinen Gegner bei Kills und Gold

Upset spielte Champs wie Kai’sa, Xayah (8-0-6), Ezreal (9-0-6), Aphelios und erneut Ezreal (5-0-6)

Er wurde zum MVP der Serie gewählt

Die LEC witzelte “Wife-Buff in full effect”, eine Anspielung darauf, dass verheiratete Spielen in LoL angeblich viel besser sind als die notorischen Singles.

Lipp ist seit dem 3. August verheiratet, wie er über Twitter bekannt gab (via twitter).

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Jetzt könnte man sagen: Gut, das war nur eine Serie. Aber das Besondere ist: Gegen den nächsten Gegner Misfits war Upset in den 5 Spielen sogar noch stärker:

Die KDA von Upset stieg von 13 noch mal höher auf 15 – er holte 19 Kills und 43 Assists, starb nur 3-Mal

Er spielte Champs wie Xayah (2-0-13), Tristana, ein 2. Mal Xayah (12-0-10), Tristana und Aphelios (4-0-4)

Dabei fällt auf, dass Upset vor allem sehr selten stirbt und eine Zahl von Assits holt.

Nach 10 Playoff-Spielen hat Upset jetzt eine KDA von 14.0, damit führt er die LEC mit weitem Abstand an. Der nächstplatzierte Spieler ist der Jungler von MAD Lions, Elyoya, der hat eine KDA von 9.3

Sogar sein Vorgänger, Rekkles, der mittlerweile bei G2 Esports spielt, kommt lediglich auf eine KDA von 9.0 – hat aber auch erst 4 Spiele gemacht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Upset trifft jetzt auf Rekkles

So geht es für Upset weiter: Nach den 2 verhältnismäßig schwachen Gegner wartet jetzt der erste richtige Kracher auf Upset und Fnatic. Die nächste Playoff-Runde geht gegen G2 Esports.

Sein Gegner dort: Natürlich Rekless.

Der Aufschwung von Fnatic kam unerwartet, das lag unter anderem daran, dass man auf der Top-Lane einen Rookie geholt hat, der jetzt aufdreht:

LoL: Wie sich das ruhmreichste Team Europas mit 3 irren Moves aus der Krise zog