Fnatic ist nach wie vor das nominell größte LoL-Team in Europa, was Follower auf Social Media angeht. Doch nach der nächsten Saison in League of Legends könnte der Kern des Teams auseinanderzubrechen. Laut einem Bericht haben Jungler Selfmade und Top-Laner Bwipo eine Vertragsverlängerung abgelehnt. Die könnten Ende 2021 gehen.

So groß ist Fnatic: Fnatic wurde 2004 in England gegründet und gewann 2011 die erste Weltmeisterschaft in LoL. Das ist nach ihnen keinem Team mehr gelungen, das nicht aus Asien stammt.

Über Jahre hat Fnatic die europäische LoL-Liga dominiert, bis sie von G2 Esports überflügelt wurden.

Dennoch ist Fnatic nach wie vor die wichtigste und größte E-Sport-Organisation in Europa, was Follower auf Twitter und Facebook angeht. Sie haben den klangvollsten Namen

Das ist jetzt die Nachricht: Laut der Riot-Datenbank werden die beiden Stammspieler Bwipo (Toplane) und Selfmade (Jungler) am 15. November 2021 zu Free-Agents. Dann laufen ihre Verträge aus. Auch Supporter Hylissang hat nur noch Vertrag bis zum 15. November (via riot).

Wie Esportmaniacos berichtet, haben sich Bwipo und Selfmade dazu entschlossen, ihre Verträge nicht zu verlängern, nachdem Fnatic beiden ein Angebot unterbreitet hatte (via twitter).

2,4 Millionen sehen epischen Kampf von Fnatic bei LoL Worlds

Star-Team Fnatic erreichte 2021 nur Platz 5 in der LEC

So lief’s bei Fnatic 2021: Im Spring Split in der LEC konnte Fnatic 2021 nicht überzeugen. Die reguläre Saison schloss man punktgleich mit Schalke 04 auf Platz 4 ab und startete die Playoffs dann gleich im Loser’s Brackt. Da konnte Fnatic das erste Spiel zwar gewinnen, flog dann aber gegen Schalke raus.

Fnatic wurde 2021 also nur Fünfter in der LEC.

Ohne ihren langjährigen Starspieler Rekkles schien sich Fnatic schwer zu tun, gerade weil mit Rogue und MAD Lions nun zwei junge Teams nach oben gekommen sind. So ist es kein Automatismus mehr, dass jedes Jahr G2 und Fnatic unter sich ausmachen, wer Europameister in LoL wird.

Fnatic leidet unter “Rekkles”-Flashback

So wird das diskutiert: Die Fans von Fnatic diskutieren die Nachricht kontrovers, dass Selfmade und Bwipo die Vertragsverlängerung abgelehnt haben sollen. Im Worst Case glaubt man, das Team könne völlig zusammenbrechen:

Denn wenn Bwipo geht, könnte auch sein Support-Partner Hylissang das Team verlassen

Noch schlimmer wäre es aber, wenn der talentierte Jungler Selfmade (21) ginge – Fnatic könnte es ein zweites Mal so wie bei Rekkles und Perkz ergehen: Der Jungler Jankos (25) könnte von G2 in die USA wechseln und Selfmade würde dann von Fnatic zu G2 gehen, um dort weiterzumachen

Das Botlane-Duo von Fnatic könnte wechseln.

Andere hingegen sagen: Die Nachricht sei noch nicht besorgniserregend. Die Spieler hätten ja nur ein erstes Angebot abgelehnt. Sicher würden die nur ihren Marktwert testen und sich dann doch für Fnatic entscheiden.

Nachdem Fnatic den Botlaner Rekkles im letzten Jahr an G2 verloren hat, was sich kaum wer vorstellen konnte, bevor’s passiert ist, wirken einige Fans von Fnatic da aber unsicher.

Die Rivalität zwischen Fnatic und G2 war die letzten Jahre spürbar, wobei der deutsche Coach von G2 zuletzt Recht behielt:

