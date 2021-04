Schalke fliegt aus den Playoffs in LoL – War vielleicht eins der letzten Profi-Spiele überhaupt

Für Schalke 04 ist die Frühlings-Saison 2021 in LoL zu Ende: Das einzige deutsche Team in der LEC scheitert nach einer guten Saison in den Playoffs an Rogue. Eine Sache überschattet die Saison: Weil die Fußballer von Schalke so schlecht sind, könnte der Verein gezwungen sein, den Spot in der europäischen Profi-Liga der League of Legends zu verkaufen.

So flog Schalke aus den Playoffs: Schalke kann sich keinen Vorwurf machen. Die sind weitergekommen, als man eigentlich gedacht hat. Aber kurz vor den Halbfinals war dann doch Schluss.

Das Team Rogue erwies sich als eine Nummer zu groß für die Königsblauen. Zum Spieler der Serie wurde der Supporter von Rogue gewählt: Trymb drückte der Serie mit Rell und Gragas seinen Stempel auf. Der holte in den 4 Matches gegen Schalke insgesamt 32 Assists und konnte immer wieder in den Teamfights glänzen.

Rogue ging methodisch vor, sicherte sich die wichtigen Ziele in jedem Match und konnte den Drachenspawn dominieren.

Letztlich gewann Rogue seine 3 Matches klar in Spielen um die 30 Minuten. Das eine Match, das Schalke gewann, dauerte 43 Minuten.

Das war vielleicht der entscheidende Teamfight der Serie. Der Midlaner von Rogue, Larssen auf Syndra, erwischt den ADC von Schalke und das war’s dann eigentlich:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

So lief das Jahr 2021 für Schalke: Die haben die Erwartungen in LoL erfüllt, sogar eher übererfüllt. Für Schalke liefen das Jahr und die Playoffs besser als erwartet. In der regulären Saison kamen sie auf Platz 4, in der ersten Runde der Playoffs lieferte man sich ein Duell auf Augenhöhe mit den Top-Stars von G2. Das konnte so keiner erwarten.

Dann warf man sogar Fnatic aus den Playoffs raus, das größten Esport-Team in Europa, bevor man jetzt gegen Rogue selbst verlor. Damit ist Schalke das viertbeste Team in Europa: Nur G2 und die beiden Shooting-Stars Rogue und Mad Lions sind noch besser.

Schalke hat ein gutes Team zusammen mit einigem Potential für die Zukunft und mit Broken Blade und Gilius zwei Spieler als Aushänge-Schilder unter Vertrag. Aber das könnte jetzt alles schnell zu Ende gehen.

Deutscher LoL-Star nimmt Helden, den keiner spielt, und killt das beste Team Europas

Schalke hat viel Potential in LoL, aber die Fußballer vermasseln es

Warum war das vielleicht das letzte Spiel von Schalke in der LEC? Schalke 04 ist in großer Finanz-Not, wie man aus den Nachrichten weiß. Der Fußballverein schleppt eine enorme Schuldenlast mit sich rum, in der Fußball-Bundesliga läuft es 2021 überhaupt nicht. Das Team ist so gut wie sicher abgestiegen und das mit einem teuren Kader. Die Corona-Pandemie verschärft die finanzielle Situation.

Schalke braucht Geld.

Daher hieß es in einem Statement im Februar 2021: Man schaut sich verschiedene Optionen an, welche Maßnahmen Schalke ergreifen kann. Dazu gehört auch der Verkauf des LEC-Slots in LoL an einen interessierten Käufer.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt Fußball ist das “Kerngeschäft.” Um das zu stärken, könnte Schalke seinen Spot in der LEC verkaufen.

Die Millionen Euro, die man da einnimmt, könnte man wohl gut brauchen, um einen Abstieg in die Zweite Fußballbundesliga wenigstens ein bisschen abzufedern. Im Februar hieß es aber, es sei noch keine Entscheidung gefallen. Man wolle und müsse den Slot nicht verkaufen, es sei aber ein mögliches Zukunfts-Szenario, auf das man sich vorbereitet.

Wann so ein Verkauf kommen könnte, ist völlig unklar.

Während des Matches gab es eine Massage.

Das sagt ein LoL-Spieler dazu: Der Support von Schalke, Limit, sagte: Als die Nachricht kam, dass Schalke seinen Spot in der Liga vielleicht verkauft, gab es ein kurzes Team-Meeting, in dem die Situation erläutert wurde.

Impact sagt: Die LoL-Spieler sind glücklich bei Schalke und wären sehr traurig, wenn das dort zu Ende ginge. Man möge die Leute auf Schalke, man möge es, für das Team zu spielen, und man möge auch, wofür der Name Schalke steht.

Schalke 04 könnte LoL-Team verlieren, weil die Fußballer so schlecht spielen