Schalke 04 trat in der League of Legends gegen das beste Team Europas an, gegen G2 Esports. Es ging um das Weiterkommen in den LEC Spring Playoffs 2021. Der Top-Laner von Schalke, Broken Blade, griff zu einem ungewöhnlichen Pick im Profi-LoL: zu Darius. Er glänzte mit ihm und holte den Penta-Kill.

Was war für das ein Spiel? Die Playoffs haben in der League of Legends begonnen. Gleich im ersten Mach trafen G2 und Schalke 04 aufeinander.

Es ist eine „Best of 5“-Serie, man muss 3 Spiele gewinnen, um weiterzukommen:

Wer gewinnt, steht schon im Halbfinale der Playoffs und wartet die nächsten Spiele ab, gegen wen er antritt.

Wer verliert, der wechselt ins „Loser’s Bracket“ und steht eine Niederlage vorm Ausscheiden.

Die Experten waren sich vorher einig: Schalke hatte eigentlich keine Chance. Die Wett-Quoten standen bei etwa 6:1 für G2.

Denn G2 gilt als das beste Team Europas und schnupperte schon am Weltmeister-Titel. Vor dem Start der Saison hatten sie sich mit Rekkles einen legendären ADC dazu geholt.

G2 hat die reguläre Saison mit 14-4 als Erster abgeschlossen. Schalke war mit 9-9 nur auf Platz 4 gekommen.

Darius wurde in den Seasons 9-11 nicht mehr in der LEC gespielt.

Pentakillt mit Helden, den seit 2018 keiner mehr gespielt hat

Das war das tolle Play: Der Star von Schalke ist seit dieser Saison der Top-Laner Sergen “Broken Blade” Çelik. Den 21-jährigen Deutschtürken hat Schalke vor der Saison vom US-Topteam TSM geholt.

Broken Blade entschied sich in den Spielen 2, 3 und 4 für den axtschwingenden Darius. Den Helden hatte seit 2018 keiner mehr in einem Spiel der LEC gewählt: in den Seasons 9, 10 und 11 kam er nicht ein einziges Mal vor.

Nach Spiel 2 sah es für Broken Blade und Schalke überhaupt nicht gut aus. Die Serie lief so, wie es vorher jeder erwartet hatte: Schalke lag 0-2 hinten und stand kurz vorm Ausschieden, als Broken Blade in Spiel 3 erneut Darius als seinen Helden auswählte..

Hier gelang ihm ein spektakuläres Play, ein Pentakill. So nennt man es, wenn ein Spieler alle 5 Kills für sein Team erzielt.

Broken Blade ist in der Szene mehrfach kurz vorm Tod, zeigt aber, dass Darius selbst aus scheinbar aussichtslosen Positionen zurückkommen und Kills holen kann. Jeder der in die Nähe der Axt kommt. fällt ihr zum Opfer. Nicht mal der tankige Sion kann ihm entkommen, den fängt er im letzten Moment ein.

Schalke schöpfte nach diesem Play neue Hoffnung.

Broken Blade nimmt 3-mal Darius – bei Match 5 bannt G2 den Helden

So ging das aus: Auch das Spiel 4 konnte Schalke gewinnen, die kamen tatsächlich noch auf 2:2 ran.

Bei Spiel 5 durchkreutze G2 die Pläne von Broken Blade: Sie bannten ihm seinen Darius weg und zwangen ihn auf Aatrox.

Letztlich wählte G2 dann im letzten Spiel 5 eine Kombo, die mit Seraphine und Sion einfach zu tanky für Schalke war. Das letzte Spiel ging verloren und damit gewann G2 die Serie. In Spiel 5 konnte einfach kein Schalker mehr den WoW-Junkie Wunder aufhalten.

So geht’s weiter: G2 steht jetzt im Halbfinale der Playoffs. Schalke geht ins Loser’s Bracket runter und tritt gegen Fnatic an.

G2 gehört zur absoluten Elite im weltweiten E-Sport. Schalke will da erst noch hin, in die Top 10 der E-Sport-Teams:

