LoL-Spieler trauern immer noch um einen 10 Jahre alten Modus – Was machte ihn so gut?

League of Legends hat im Laufe der Zeit einige Modi bekommen, die für kurze Zeit da waren. Einige blieben wie ARAM für immer, doch andere hat man seit Jahren nicht wieder gesehen. Einen bestimmten Modus wünscht sich die Community aber schon lange zurück.

Was ist Doom Bots of Doom?

War auch bekannt als Nightmare Mode

Der erste Featured Modus, der auch Bots benutzt hat

Die Bots in diesem Modus sind extrem stark und haben modifizierte Fähigkeiten

Grundsätzlich kämpft man in Doom Bots of Doom als 5er-Team gegen Bots ein normales Match LoL. Das Besondere sind aber extrem verbesserte und modifizierte Fähigkeiten dieser Bots. Beispielsweise war die Lux-Ultimate drumherum, Blitzcrank hat 3 Qs gleichzeitig in einem Kegel genutzt und Veigar macht einen gesamten Ring voller W-Fähigkeiten. Zusätzlich dazu gab es auch mehrere Schwierigkeitsgrade.

Der Modus war zuletzt 2016 spielbar.

Spieler vermissen Doom Bots of Doom

Der User GentleTillTheEnd postete einen Reddit-Thread über den Modus, da bald das 10-jährige Jubiläum des ersten 1. Trailers ansteht. Auch in den Kommentaren unter dem Thread schwärmen die Leute über ihre Erfahrungen mit dem Modus und wie gerne sie sich ein Revival wünschen würden.

Superb_Bench9902: Das war mein liebster Modus überhaupt. Wenn er im Spiel wäre, würde ich nur ihn spielen.

Rengodium: Dieses Spiel mit Freunden zu spielen, wird eine Erinnerung sein, die ich nie vergessen werde.

minus0411: Ich kann mir nur vorstellen, wie verrückt es mit den neuen Champions wäre.

Doch was hat diesen Modus so gut gemacht? Anders als sowas wie Arena, One for All oder URF ist Doom Bots of Doom durch seinen Fokus auf PvE weniger kompetitiv. Der Fokus ist der Spaß, mit Freunden gegen diese schier unbesiegbaren Bots anzutreten.

Die Bots sind dabei auch aus Gameplay-Perspektive interessant, denn man muss auf kein Balancing achten und kann die Fähigkeiten der verschiedenen Champions auf 180 drehen. Das, was unfair und overpowered klingt, findet seinen Platz in Doom Bots of Doom.

Ein PvE-Modus lädt zum Experimentieren ein. Selbst in Normals werden Experimente abgestraft, denn es gibt einfach optimale Builds für Champions. In Doom Bots aber musste man versuchen, die Bots auszutricksen, denn ein faires 1 gegen 1 war nicht möglich.

In den Kommentaren des Threads werden auch andere PvE-Modi wie Odyssey gelobt. Es scheint, als wäre die Spielerschaft auch an solchen Ideen interessiert. Ob wir jemals wieder die Rückkehr von Doom Bots erleben, bleibt fraglich. Nach langem Warten hat Riot aber wieder einen PvE-Modus angekündigt, der sich an einem großen Hit orientiert: LoL bekommt einen neuen PvE-Modus, der auf einem irren Hit auf Steam basiert