Riot hat Patch 14.9 für League of Legends veröffentlicht. Doch das sorgt bei vielen Spielern wohl für große Probleme. Riot selbst erklärt, dass es weder am Spiel noch am Anti-Cheat-System liegen könne.

Was ist gerade in LoL los? Nach der Veröffentlichung von „League of Legends“-Patch 14.9 schimpfen Teile der Community lautstark über Riot und das MOBA: Die Spieler beschuldigen die Anti-Cheat-Software „Vanguard“, die PCs der Spieler zu zerstören oder wichtige Daten des Betriebssystems zu löschen.

Die Entwickler von Riot erklärten jedoch, dass sie noch keine „Fälle bestätigt haben, in denen die Hardware von Vanguard beschädigt wurde.“ Und das überrascht, weil sich auf Reddit und Twitter die Meldungen häufen, dass sich Computer nicht mehr starten lassen.

Was ist Vanguard? Vanguard ist die neue Anti-Cheat-Software von Riot und wird derzeit eingesetzt, um Valorant und LoL vor Cheats zu schützen.



Es handelt sich dabei um einen Kernel-Mode-Treiber: Er überprüft andere Treiber und blockiert sie, wenn er feststellt, dass sie eine bekannte Schwachstelle haben, die dazu genutzt werden könnte, den Anti-Cheat-Client zu kompromittieren. Der Nachteil ist, dass die Software tief in das System eingreifen kann. Vanguard ist die neue Anti-Cheat-Software von Riot und wird derzeit eingesetzt, um Valorant und LoL vor Cheats zu schützen. Nach der Installation wird Vanguard beim Windows-Start ausgeführt , sofern es nicht deinstalliert wird.Es handelt sich dabei um einen Kernel-Mode-Treiber: Er überprüft andere Treiber und blockiert sie, wenn er feststellt, dass sie eine bekannte Schwachstelle haben, die dazu genutzt werden könnte, den Anti-Cheat-Client zu kompromittieren. Der Nachteil ist, dass die Software tief in das System eingreifen kann.

Spieler schimpfen in sozialen Medien über die Anti-Cheat-Software Vanguard

Was sagen die Spieler? Die Kollegen von PCGamesN zitieren gleich mehrere Spieler, die über ihre Probleme berichten:

So erklärt jemand, dass sein Notebook nicht mehr startet und auch keinen Strom mehr vom Ladegerät zieht.

Ein anderer erklärt, dass er erst die CMOS-Batterie herausnehmen und die Batterie zurücksetzen musste, damit er ins BIOS gelangen und den PC reparieren konnte, auf dem Vanguard laufe.

Andere mutmaßen, dass die Dunkelziffer viel höher liegt als die Fallzahlen, mit denen Riot derzeit für die eigene Software argumentiert. Denn viele würden die Probleme selbst lösen und sie daher gar nicht melden. Und diese Zahlen würden natürlich auch nicht mitgerechnet:

Kaum zu glauben, dass die Zahlen so niedrig sind. Ich persönlich hatte Probleme, die ich allerdings selbst behoben und nie gemeldet habe. Ich vermute sehr, sehr stark, dass die meisten Probleme nicht gemeldet werden. (via reddit.com)

Ein anderer Betroffener fügt hinzu, dass es die ganzen Probleme bereits bei Valorant gegeben hätte. Bei vielen Leuten funktionierte bestimmte Hardware überhaupt nicht mehr mit Vanguard, weil es mit zu vielen legitimen Treibern interferierte und dadurch entweder das Spiel oder der PC abstürze (via reddit.com):

Es gab eine Menge legitimer Probleme mit Vanguard, als Valorant startete. Die offiziellen Kommunikationskanäle waren nur schnell dabei, die Diskussion darüber zu zensieren und abzuschalten.

Riot sagt: Bisher wurden keine Fälle von kaputter Hardware bestätigt

Was sagt Riot dazu? Die Betreiber von LoL haben sich mittlerweile zu Wort gemeldet und auf die Probleme der Spieler reagiert. So erklärte Riot (via dotesports.com):

Die meisten anfänglichen Probleme hängen mit „gewöhnlichen Fehlercodes“ oder Treiberfehlern zusammen und nicht mit etwas Bösartigem.

Insbesondere erklärten die Entwickler, dass sie „noch keine Fälle bestätigt haben, in denen die Hardware von Vanguard beschädigt wurde“.

Riot fügte hinzu, dass einige „verwirrende“ BIOS-Probleme aufgetaucht seien, die aber hauptsächlich mit dem Wechsel des UEFI-Modus und den SecureBoot-Einstellungen zusammenhingen.

„Im Großen und Ganzen ist die Einführung gut verlaufen und wir sehen bereits, dass Vanguard wie vorgesehen funktioniert. Wir haben bereits einen starken Rückgang von Bot-Accounts an den üblichen Stellen festgestellt und wir werden dies weiterhin beobachten“, erklärte Matthew „K3o“ Paoletti, der Anti-Cheat-Manager von Riot.

Sind die Beschwerden neu? Nein, nicht wirklich. Bereits als Riot sein Anti-Cheat-Programm in Valorant implementiert hatte, gab es viele Beschwerden in den sozialen Medien von Spielern, die erklärten, ihre Computer würden nicht mehr starten.

Auch hier hatte Riot damals erwidert, dass es nicht am Spiel oder an Vanguard liege (via pcgamer.com). Vielmehr wies man darauf hin, dass andere kompetitive Spiele ebenfalls Anti-Cheat-Software nutzen, die tief ins System eingreifen. Etwa Call of Duty, Overwatch oder Apex Legends.

Das kontroverse Anti-Cheat-Tool Vanguard hat auch Streamer und andere Persönlichkeiten erwischt. Einer befand sich gerade mit anderen Spielern in einer Swiftplay-Partie, als er gebannt wurde. Das Kuriose: Der Bann erfolgte mitten im Hauptquartier von Entwickler Riot:

