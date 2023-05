Valorant: Gefürchtetes Anti-Cheat-Tool schlägt zu und bannt Streamer, als er gerade im Riot-Hauptquartier spielt

Es ist nicht möglich, Valorant ohne das dazugehörige Vanguard-Tool zu starten. Der Spielerschaft geht das Anti-Cheat-Programm viel zu weit , da das Tool sogar Admin-Rechte besitzt und so in die tiefsten Ecken des Systems gelangen kann.

Hat der Streamer seinen Account wiederbekommen? Wie sich herausstellte, hat das Anti-Cheat-Tool tatsächlich zu Unrecht zugeschlagen. Der Account des Streamers wurde nach rund einer Stunde wieder entsperrt und er konnte wieder an den Matches in Valorant teilnehmen.

Wie reagieren die anderen Streamer? Seine Mitspieler sind voller Schadenfreude und brechen in schallendes Gelächter aus. Einige zücken ihr Handy und nehmen die Situation auf. Allerdings kann niemand so wirklich verstehen, warum der Streamer gebannt wurde.

Das Video, das einer der Mitspieler aufgenommen hat, zeigt leider nur die Situation nach dem Bann. Es wird also nicht direkt ersichtlich, ob der Streamer sich wirklich getraut hat, mitten in den Büroräumen von Riot zu cheaten:

Was hat er angestellt? Der Streamer ist sich keiner Schuld bewusst. Er versteht nicht, wieso er gebannt wurde und wie so etwas überhaupt passieren kann.

Seine Mitspieler saßen am gleichen Tisch und erhielten plötzlich eine rot leuchtende Warnmeldung, dass ein Cheater in ihrer Partie ausfindig gemacht wurde. Das Match musste deshalb sofort abgebrochen werden.

Nachdem der betroffene JimmyJamTV seinen ersten Kill in einem Swiftplay-Match in Valorant ergattern konnte, erschien plötzlich eine Error-Meldung auf seinem Bildschirm. Der Spieler wurde in Valorant gebannt, nachdem er gerade einmal zehn Minuten im Spiel verbracht hatte.

