Valorant feiert mit Hymne das wichtigste Turnier des Shooters – Fans loben das irre Musikvideo

Das Valorant Champions ist das wichtigste Turnier von Riot Games Taktik-Shooter und auch die diesjährige Austragung der Weltmeisterschaft hat wieder eine eigene Hymne mit dem Titel „Fire Again“ erhalten. Dabei weiß besonders das Musikvideo die Fans zu überzeugen.

Was ist das für ein Song? Fire Again ist dieses Jahr die offizielle Hymne der Valorant Champions. Auf den verschiedenen Musik-Streaming-Plattformen wie Spotify werden als Interpreten „VALORANT“ und die US-amerikanische Rapperin Ashnikko genannt.

Animation lässt E-Sportler vs. Agenten kämpfen

Was zeigt das Musikvideo? Wie schon die Beschreibung verrät, trifft in dem Video die Welt der Profi-E-Sportler auf die Agenten, die in einem Kampf um die begehrte Champions-Trophäe aufeinandertreffen.

So sehen wir bekannte Profi-Spieler wie TenZ (Sentinels) und Scream (Team Liquid) gegen Agenten wie Cypher, Jett und Raze kämpfen.

Viele Spieler sind allerdings nur für den Bruchteil einer Sekunde zu sehen. So muss man extrem aufmerksam sein oder sogar die Wiedergabegeschwindigkeit auf 0.25x stellen, um Shooter-Legende Shroud von den Sentinels bei Minute 00:57 zu erkennen. Das tragische ist jedoch, Shroud und sein Team sind nicht bei der Weltmeisterschaft dabei.

Falls ihr die Szene auch verpasst habt, binden wir euch einen Screenshot von dem Frame ein, in dem Shroud zu sehen ist.

Hier ist ganz kurz Shooter-Legende Shroud zu sehen.

„Motiviert mich zu spielen“

Was sagen die Fans? Insgesamt kommt das Musikvideo, aber auch die Hymne selbst, gut bei den Fans an. Auf YouTube erhalten besonders die Animationen viel Lob.

Carnivore Gaming: „Die Animationen werden immer besser, Props an den Animator!“

Hanze Aggabao: „Der Song hat mich zwar nicht so sehr berührt, aber die Animation ist einfach toll.“

Akeno: „Wann immer Riot ein Musikvideo veröffentlicht, inspiriert und motiviert es mich zu spielen. Das zeigt, wie gut sie darin sind, diese zu machen.“

MaxSeinsei: „Die verrückte Menge an Arbeit, die in jedem einzelnen Frame steckt, ist einfach unglaublich. Ihr übertrefft euch immer wieder selbst, das war der Wahnsinn!“

Was ist das für ein Turnier? Das Valorant Champions ist die 1x pro Jahr stattfindende Weltmeisterschaft des Taktik-Shooters und wird deshalb als das größte und wichtigste Turnier des Jahres wahrgenommen.

Im vergangenen Jahr betrugt der Preispool des Turniers 1.000.000 US-Dollar, dabei war es die erste Austragung der Weltmeisterschaft. Sieger war das europäische Team von Acend.

Der Beginn der diesjährigen Austragung der Valorant Champions ist am 31. August. Das Ende des Turniers ist am 18. September. Wie schon im vergangenen Jahr treten erneut 16 Teams aufgeteilt auf vier Gruppen gegeneinander an, ehe anschließend in die Playoffs geht.

Was haltet ihr von dem Musikvideo oder von der generellen Idee, einem E-Sport-Turnier eine Hymne zu verpassen? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

