Twitch-Streamer kehrt im Rentenalter (28) zurück in den E-Sport – Teamkamerad sagt: „Wird stark performen“

Michael „shroud“ Grzesiek machte sich einen Namen als „menschlicher Aimbot“ in Counter Strike. 2018 beendete er jedoch seine E-Sport-Karriere und wurde zum Vollzeit-Streamer. Nun jedoch trat er einem Team in Valorant bei. Obwohl er bereits älter ist und Valorant nie kompetitiv gespielt hat, ist sich ein Mitspieler sicher, dass er eine starke Performance abliefern wird.

Was möchte shroud erreichen?

Der Twitch-Streamer trat Anfang Juli offiziell dem E-Sport-Team Sentinels bei und möchte sich mit diesem für die Valorant Champions 2022 qualifizieren. Das große internationale Turnier findet im September statt.

Für sein Team sieht es derzeit jedoch nicht so gut aus. Die direkte Qualifikation für die Champions 2022 haben sie bereits verpasst. Hier konnten sich OpTic Gaming und XSET durchsetzen. Stattdessen müssen sie nun im August im sogenannten Last Chance mitspielen.

Im Last Chance kämpfen 8 Teams um den ersten Platz – und nur der qualifiziert sich für die Weltmeisterschaft. Es warten Teams wie FaZe, Cloud9 oder 100 Thieves, die allesamt in der regulären Saison besser performt haben als Sentinels.

Zudem gibt es einige Zweifel am Können von shroud. Zwar war dieser von 2013 bis 2018 ein aktiver E-Sportler in CS:GO und zeigte auch in CoD Modern Warfare sein Können als menschlicher Aimbot, doch der Streamer wird nicht jünger und ohne Druck durch Turniere auch nicht besser.

Die erfolgreichsten E-Sportler sind meist zwischen 16 und 25 Jahre alt. Mit 28 zählt shroud schon zum „alten Eisen“, auch weil die Reflexe mit der Zeit nachlassen. Zudem hat er Valorant bisher nie richtig kompetitiv gespielt – außer bei einem Turnier mit einem Team bestehend aus Streamern.

„Erst wirklich verdammt gut, vertraut mir“

Wie kommt die Rückkehr von shroud in den E-Sport an? Einen großen Fürsprecher hat shroud in seinem 21-Jährigen Teamkollegen Tyson „TenZ“ Ngo. Er erklärte in einem Stream:

CS:GO-Spieler haben es ziemlich leicht, in Valorant einzusteigen. Wenn sie Valorant bereits kennen und über die Fähigkeiten und so bescheid wissen, müssen sie viel weniger lernen. Er [shroud] ist bereits sehr gut in dem Spiel, ohne es ständig zu spielen und an Wettkämpfen teilzunehmen. Das kann ihm niemand nehmen. Er ist wirklich verdammt gut, vertraut mir.

Dem Streamer kommt zudem zugute, dass er bereits über 1.000 Stunden Valorant auf Twitch übertragen hat, was ihm ein starkes Grundwissen über Maps und Klassen einbrachte.

Sollte er doch noch Schwierigkeiten haben, wird das kommende Bootcamp des Teams dabei helfen, meint TenZ und ist sich sicher: „Er wird stark performen.“

Der Streamer Tarik, ebenfalls aktiv in Valorant, erklärte in einem Video, warum er selbst nicht für Sentinels spielen wolle. Darin sagt er auch: „Ich denke, shroud wird wirklich gut spielen“ (via YouTube).

Auch in den Kommentaren zum Video von Sentinels gibt es viele Fans, die shroud ein Comeback zutrauen. Ein Nutzer schreibt etwa: „Sicherlich hat er nicht mehr die schärfsten Reflexe, aber er ist ein verdammtes Big Brain. Jeder, der shroud über Jahre verfolgt, weiß das. In einem guten Team kann er die Geschicke in kürzester Zeit verändern.“

Gibt es kritische Stimmen? Ja. Einige Nutzer in den Kommentaren auf YouTube sehen in der Verpflichtung von shroud einen PR-Move. Sentinels ist eines der bekanntesten Teams in Valorant überhaupt, hatte aber dieses Jahr keinen großen Erfolg zu vermelden und wird sich sehr wahrscheinlich auch nicht für die Champions 2022 qualifizieren. So bekam das Team zumindest viel Aufmerksamkeit.

Auch der Valorant-Caster RyanCentral sieht das so. Er schrieb (via Twitter):

shroud zu verpflichten bringt Sentinels mehr, als ein Sieg im Last Chance oder sogar die Champions zu gewinnen. Das liebe und hasse ich zugleich.

Er begründet dies damit, dass 2023 eine neue amerikanische Liga gegründet wird, an der nur bestimmte Franchises teilnehmen dürfen, wie in der LCS oder LEC in League of Legends. Sentinels steigert mit shroud ihren Wert dafür.

Doch auch die spielerische Komponente wird kritisiert:

Einige bezeichnen ihn als „überbewertet“

Andere sagen, dass er mal gut war, es aber längst nicht mehr sei

Von anderen Valorant-Profis gibt es bisher wenige Einschätzungen, jedoch ein paar ironische Sprüche. So sagte Jaccob „yay“ Whiteaker von Team OpTic Gaming in einem Interview: „Nachdem wir die News [über die Rückkehr von shroud] mitbekommen haben, haben wir uns als Team zusammengesetzt und beschlossen, aufzugeben. Denn alle Teams spielen jetzt nur noch um den zweiten Platz“ (via YouTube).

Shroud tötet im Livestream 3 Spieler, ohne sie zu sehen

Wie performt shroud derzeit in Valorant? Ganz gut. Erst am 11. Juli machte er Schlagzeilen damit, dass ihm gleich drei „Wall Bangs“ in Folge gelungen sind. Dabei geht es darum, Gegner durch die Wand zu töten, ohne Sicht auf diese zu haben.

Der dazugehörige Clip wurde bereits über 270.000 Mal aufgerufen und zeigt vielen, dass shroud noch immer ein starker Shooter-Spieler ist.

Auf dem YouTube-Kanal Nothing but Valorant wurde zudem schon ein erstes Highlight-Video mit positiven Aktionen von shroud geteilt, die er nach seinem Beitritt zu Sentinels präsentiert hat:

Was sagt ihr zu dem Comeback von shroud? Kann er es mit seiner Erfahrung dem Team zum Weiterkommen verhelfen? Oder ist er zu alt für kompetitiven E-Sport und sollte sich lieber zu Ruhe setzen?

In LoL kehrte ein Profi ebenfalls nach einer Pause zurück und spielt wieder in der höchsten amerikanischen Liga:

