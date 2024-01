Die 5 größten E-Sport-Games sind LoL, Valorant, 2 Steam-Hits und ein Spiel, von dem ihr nie gehört habt

Eine Statistik zeigt jetzt, welche 5 Videospiele im E-Sports weltweit die meisten Zuschauer-Stunden im Jahr 2023 erreichten. Riot Games dominiert mit LoL und Valorant das Ranking, aber auch Valve (Steam) ist mit Counter-Strike und DOTA 2 gut vertreten. Das fünfte Spiel dürfte aber selbst westliche E-Sport-Experten überraschen. Hinter „Mobile Legends: Bang Bang“ steckt eine Tochterfirma des TikTok-Anbieters Bytedance.

Woher stammt die Statistik? Die Statistik kommt von „Echarts.com“, man hat die 5 größten E-Sport-Titel 2023 nach gesehenen Stunden geordnet. Dabei hat man allerdings chinesische Livestreaming-Plattformen aus der Statistik ausgeklammert.

Für die Ranglisten der größten E-Sport-Titel der Welt hat man die Zuschauer-Zeit von E-Sports-Matches genommen. Es reicht also nicht, dass ein Twitch-Streamer einfach LoL spielt, um in der Statistik aufzutauchen, es muss schon mit einem E-Sport-Hintergrund gespielt werden.

Platz 5: Valorant

Der Shooter von Riot Games erreichte eine Zuschauer-Zeit von 326,73 Millionen Stunden. Der Free2Play-Shooter erschien erst 2020 und ist damit noch relativ neu im Quintett der Spitzentitel.

Das Highlight war 2023 die „Valorant Championship”.

Platz 4: DOTA 2

Das MOBA von Valve erreichte 364,09 Millionen Stunden. Das Highlight war das Turnier „The International 2023” – das Turnier hatte dieses Jahr aber deutlich weniger Zuschauer als in den Jahren zuvor, was an einem Wandel der Philosophie von DOTA 2 lag, die zu einer Reduzierung der Preisgelder führte.

DOTA 2 wuchs 2023 vor allem, weil Events von Drittanbietern mehr Zuschauerstunden anhäuften, wie die „Riyadh Masters 2023“.

Platz 3: Counter-Strike (Global Offensive & 2)

Der Shooter von Valve kam 2023 auf 381,56 Millionen gesehene Stunden. Das ist deutlich weniger als 2022, obwohl mit Counter-Strike 2 so ein Höhepunkt im Kalenderjahr anstand. Aber 2023 gab es in Counter-Strike einfach zu wenig große E-Sports-Events.

Dafür hat der Titel dieses Jahr immer wieder mit seinem völlig irren Skin-System von sich reden gemacht: Einzelne Cosmetics werden für irre hohen Summen gehandelt.

Platz 2: Mobile Legends: Bang Bang

Das ist ein Spiel, das die wenigsten im Westen kennen werden: Es stammt von „Moonton“, einer Tochterfirma von Bytedance, der chinesischen Firma hinter TikTok. Das Game erschien 2016 für Android und iOS und ist eine Art „Mobile LoL“: zwei 5er-Teams treten gegeneinander an.

Mobile Legends: Bang Bang startete ursprünglich mit 10 Helden – mittlerweile haben Spieler 123 zur Auswahl.

Das MOBA ist Free2Play und wird durch Verkäufe von Skins und Charakteren monetarisiert. 2016 erschien es als „5vs5 MOBA“ auch in den USA, wurde aber von Riot Games 2017 verklagt und musste sich umbenennen.

In Südost-Asien gibt es eine rege E-Sportszene zum Spiel. Insgesamt wurden 2023 530,16 Millionen Stunden gesehen.

Nummer 1: League of Legends

Mit 590,94 Millionen Stunden ist LoL erneut der Branchen-Primus. Vor allem die Worlds 2023 schlugen voll rein, hier kamen alleine fast 150 Millionen Stunden zusammen.

Wie Escharts anmerkt, ist aber auch in LoL nicht alles toll: In den etablierten Regionen USA, Europa und Südkorea ist LoL 2023 geschrumpft, dafür ist es etwa in Vietnam deutlich gewachsen.

Im Verhältnis zu 2022 wurde der E-Sport von LoL aber um etwa 30 Millionen Stunden weniger gesehen als noch 2022.

Das Highlight im E-Sport von LoL 2023:

