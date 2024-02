Counter-Strike 2 ist ein Taktik-Shooter von Valve, der als Update des Vorgängers Counter-Strike: Global Offensive veröffentlicht wurde. Wie in den vorherigen Co...

Besonders außergewöhnlich ist, dass donk in Kattowitz sein 1. Major-Turnier gespielt hat, also keinerlei Anlaufzeiten brauchte.

Der 17-jährige Russe Danil „donk“ Kryshkovets hat mit einer überragenden Leistung beim Major-Turnier IEM Katowice in Counter-Strike 2 (Steam) von sich reden gemacht. Er führte Team Spirit zum Sieg, sackte 80.000 $ Preisgeld und die Auszeichnung als jüngster MVP des Turniers ein. Die Lobpreisungen überschlagen sich: Manche sprechen von der größten Leistung eines Spielers in CS:GO überhaupt.

