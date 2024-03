Profi schimpft auf verdammt peinlichen Zustand von Counter-Strike 2 nach Crash zur schlimmsten Zeit

Counter-Strike 2 ist ein Taktik-Shooter von Valve, der als Update des Vorgängers Counter-Strike: Global Offensive veröffentlicht wurde. Wie in den vorherigen Co...

Die Geschichte reiht sich in eine Abfolge von Problemen ein, die den Erfolg von Counter-Strike 2 trüben. Der Shooter erlebt aktuell ein Revival und setzt für Steam-Betreiber Valve extrem viel Geld um. Es gibt aber Kritik an der technischen Qualität des Shooters:

„Viele fragen sich, was mit dem Bug passiert ist, viele sind deshalb tilted. Jetzt gerade, nach der Niederlage, fühle ich mich leer, hab keine Emotionen. Ich glaube aber, dass es nicht wert ist, darauf so viel zu schauen, weil das Niveau, auf dem wir auf Anubis gespielt haben, auch ohne Bugs nicht unserem Team entspricht.“

Das sagt der betroffene Spieler: Der Scharfschütze Jame zeigt sich als groß in der Niederlage und sieht den Grund für das Ausscheiden seines Teams nicht in dem einen Bug, sondern in der Gesamtleistung des Teams:

