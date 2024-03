Ein legendärer Counter-Strike-Spieler ist zum 1. Mal seit 11 Jahren nicht bei einem der wichtigsten Turniere dabei

Counter-Strike 2 ist ein Taktik-Shooter von Valve, der als Update des Vorgängers Counter-Strike: Global Offensive veröffentlicht wurde. Wie in den vorherigen Co...

Der Profi wird sich das Turnier wohl von der Zuschauer-Tribüne oder von daheim anschauen müssen. Ein Frauen-Team in CS 2 hat dabei ganz andere Probleme und wendet sich mit einer Bitte an den Entwickler Valve.

Warum ist das Team nicht dabei? Das dänische Team Preasy Esport ist dieses Jahr nicht beim PGL Major Kopenhagen 2024 in Kopenhagen dabei. In der Qualifikationsrunde des Majors, dem sogenannten „European RMR B“-Turnier konnte das Team nur einen Sieg gegen Pera Esports erringen. Alle anderen Spiele verlor das Team und verpasste damit die Qualifikation für das Major im eigenen Land.

Ein Major-Turnier ist eines der wichtigsten Turniere von Counter-Strike. Mehrmals im Jahr finden die Major-Turniere statt, dabei können Teams aus verschiedenen Regionen sich in regionalen Qualifikationsturnieren beweisen, bevor sie dann bei den großen Turnieren aufeinander treffen. Die Major-Turniere sind meist offline und locken ein großes Publikum an Fans an.

Um welches Turnier geht es? Das Major-Turnier in Kopenhagen steht an. Vom 17. bis 31. März treffen sich die besten Teams aus Counter-Strike 2 und kämpfen um 1.250.000 US-Dollar.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to