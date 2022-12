BitCraf will eine "neue Art von MMORPG" sein und wirft euch in eine Welt, in der ihr eigene Städte erschaffen könnt.

BitCraft ist ein neues Sandbox-MMORPG mit Fokus auf PvE. Optisch erinnert es an Breath of the Wild, inhaltlich will es mit Städtebau punkten.

Bitcraft stellt einen Genre-Mix dar und vermischt MMORPG- mit Survival- und Crafting-Elementen. Ein Release-Datum ist bisher noch nicht bekannt gegeben worden. In Trailer bekommt man erste Einblicke von Gameplay. In der Pre-Alpha können erste, ausgewählte Spieler außerdem Bitcraft bereits austesten. Das Spiel wird zunächst für den PC erscheinen, es ist jedoch geplant, dass es später zum Crossplattform-Spiel wird.

