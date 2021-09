Neues MMORPG sieht aus wie Breath of the Wild als Koop – Alpha-Anmeldung jetzt möglich

Mit BitCraft wurde ein neues Spiel vorgestellt, das sich selbst als „neue Art von MMORPG“ bezeichnet. Es verbindet Elemente aus Survival-Spielen, RPGs sowie Aufbau- und Strategiespielen. Optisch verbreitet BitCraft ordentliche Zelda-Vibes.

Was ist das für ein MMORPG? Das Sandbox-MMORPG BitCraft stammt vom kalifornischen Indie-Studio Clockwork Labs. Den ersten Trailer hat das Entwicklerteam am 16. September veröffentlicht.

In BitCraft startet ihr als von einer mystischen Kraft beseeltes Wesen, das sich all seine Fähigkeiten erst noch aneignen muss – quasi nackt. Ihr spielt zusammen mit Anderen in einer einzigen, großen Welt, die sich ständig verändert und mit der ihr interagieren könnt. Einzelne Server gibt es nicht.

Diese Welt ist prozedural generiert und soll groß genug sein, als dass ihr aus euren Dörfern ganze Städte bauen und „globale Handelszentren“ aufbauen könnt. Dabei soll sogar Politik eine Rolle spielen, da jede Stadt auch einen Anführer braucht.

Von der Optik her erinnert BitCraft ein wenig an Breath of the Wild oder das neue Tribes of Midgard, gemischt mit einigen Elementen aus dem Survival-Hit Valheim. Wir haben den Trailer hier für euch eingebunden:





„Zusammenarbeit über Kampf“

Welche Features bietet das Spiel? BitCraft will laut dem Studio mehr auf Zusammenarbeit als auf Kampf setzen und hat den Fokus damit stark auf dem PvE-Aspekt des Spiels. Ihr findet in BitCraft:

Skills wie Ackerbau, Angeln, Bergbau und Forstwirtschaft, die ihr alle steigern könnt

Städte und Festungen, die ihr selbst zusammen mit anderen Spielern baut und verwaltet

die „Wildnis“ außerhalb eures Dorfes, in der ihr seltene Materialien und Ruinen voller „verlorener Technologie“ findet

Als Sandbox-Spiel stellt euch BitCraft frei, wie ihr vorgehen wollt. Ihr könnt euch als Jäger und Sammler verdingen, zusammen mit Freunden und Fremden die Stadt aufbauen oder als mutiger Entdecker die Welt erkunden.

Städte sollen sich sogar zu riesigen Imperien verbünden können, die sich über Kontinente und Ozeane erstrecken. Wie das Kampfsystem aussieht und wie wichtig es sein wird, wissen wir allerdings noch nicht. PvP-Kämpfe sind für den Moment nicht geplant, aber auch nicht ausgeschlossen.

Wie kann ich mitmachen? Die Anmeldung für die Pre-Alpha von BitCraft läuft bereits. Ihr könnt euch auf der offiziellen Webite von BitCraft dafür eintragen. Füllt ihr eine kleine Umfrage aus, erhöht ihr eure Chancen, für den Test ausgewählt zu werden.

BitCraft bietet Crossplay, wobei bis auf den PC noch keine weiteren Plattformen konkret bekannt sind. Ein Release-Datum steht ebenfalls noch offen.

Bei BitCraft handelt es sich zwar um ein Indie-Game, jedoch muss das kein Nachteil sein. MeinMMO-Autor Benedict Grothaus ist sogar der Meinung, dass sich etliche große Studios etwas vom Mut der Indie-Teams abschauen könnten:

