Die 8 aussichtsreichsten neuen MMOs und MMORPGs für 2020

Wir schauen auf die besten, neuen MMOs und MMORPGs, die wir 2020 in Deutschland erwarten. Was für Spiele haben ihre Betas oder Releases im neuen Jahr angekündigt, mit welchen Perlen der Online-Spiele können wir rechnen?

Das ist die Situation: Die Liste der „aussichtsreichsten neuen MMOs“ ist jedes Jahr im Rückblick etwas ernüchternd. Von den 7 aussichtsreichsten Online-Spielen aus 2019 sind nur 2 wirklich erschienen, der Rest wurde verschoben, verschwiegen oder irgendwie dann doch nicht so richtig fertig.

Dennoch haben die Publisher wieder neue attraktive Spiele vorgestellt, von denen einige sogar für die Konsolen PS4 oder Xbox One, oder gar PS5 und Xbox Series X erscheinen sollen. Und Überraschung: Ein MMORPG, auf das viele lange warten, soll 2020 wirklich im Westen erscheinen.

Und die Dauerbrenner müssen ja irgendwann mal wirklich fertig werden, bei denen sind wir nun ein Jahr weiter und hoffentlich näher an einem Release in Europa dran.

Er sieht wirklich ein bisschen aus wie Jon Snow: Der Star in den Trailern bisher.

Crimson Desert – MMORPG mit Fokus auf Story und Kampagne

Genre: MMORPG | Plattformen: PC (wahrscheinlich auch PS5/XboxSX, Mobile) | Release: Unbekannt (Beta soll 2020 starten)

Das ist Crimson Desert: Crimson Desert ist das neue „Flaggschiff“-MMORPG von Pearl Abyss. Die haben mit Black Desert, vor allem mit der Mobile-Version, in den letzten Jahren Millionen verdient und investieren das Geld in eine neue Engine und neue Spiele.

Crimson Desert ist extra auf den Westen ausgerichtet, will eine Story-Kampagne und mehr PvE-Inhalte bieten als der PvP-lastige Vorgänger Black Desert.

Der Spieler soll eine Söldnerbande anführen und die Story aus der Perspektive verschiedener Personen erleben. Die Optik erinnert dabei, sicher nicht zufällig, an Game of Thrones.

Crimson Desert soll bereits 2020 in eine Beta starten. Pearl Abyss will neben einer PC-Version auch Konsolen-Versionen spendieren. Ob sie damit die neue Konsolengeneration oder die aktuelle meinen, ist noch nicht entschieden. Es sieht aber so aus, als würde Crimson Desert am Ende auf PlayStation 5 und XBox Series X landen.

Wie lief die Entwicklung von Crimson Desert bisher?

Man wusste schon länger, dass Pearl Abyss an einer neuen Engine arbeitet, auf der alle künftigen Spiele erscheinen sollen. Die Engine von Black Desert sah man mittlerweile als überholt an.

Im August 2019 hieß es, Pearl Abyss plant ein neues großes MMORPG, das besonders den westlichen Markt im Auge hat.

Im November 2019 wurde Crimson Desert mit einem ersten Trailer enthüllt. Das Spiel soll seit 2018 in Entwicklung sein. Sonst drang noch wenig nach außen.

Das ist Crimson Desert im besten Fall: Es klingt bislang nach einem Spiel mit einer linearen Story, wie Red Dead Redemption 2. Die NPCs sollen eine wichtige Rolle einnehmen. Aber auch MMORPG-Aspekte wie Massenschlachten und Handel sollen bedient werden.

Im besten Fall bekommen Story-Fans eine gute, lange Kampagne spendiert, das Endgame biegt in Richtung MMORPG ab und bietet die Möglichkeit, interessante PvE-Inhalte zu spielen.

Pearl Abyss hat Black Desert bislang stark weiterentwickelt, das kann man daher für Crimson Desert wohl ebenfalls erwarten. Fürs Erste sieht das Spiel auf Screenshots stark und nach „Next-Gen“ aus.

Die anderen Figuren der Söldnerbande sollen eine große Rolle spielen.

Das ist Crimson Desert im schlechtesten Fall: Es ist bislang noch nicht ersichtlich, wie das Gameplay läuft und was die Aktivitäten nach der Story sein sollen.

Offenbar will Pearl Abyss ein MMORPG für westliche Konsolen-Spieler entwickeln, also ein Spiel analog zu Red Dead Redemption 2 oder The Elder Scrolls Online.

Ob Koreaner wirklich den Geschmack treffen, ist noch offen. Im schlechtesten Fall wäre Crimson Desert wohl ein Blockbuster-Spiel mit angeklebtem Online-Teil, der wenig Langzeitmotivation bietet, wenn man die Kampagne durch hat.

Pro Auf den Westen ausgerichtet

Entwickler hat viel Erfahrung und Ressourcen im Überfluss

Optisch ansprechend

Interessanter Schwerpunkt auf Kampagne und Story Contra Noch wenig Informationen zu Gameplay

Wie sieht die Langzeitmotivation bei einem Story-lastigen MMORPG aus?

Versteht Pearl Abyss wirklich unseren Geschmack?

Das ist für 2020 geplant: Es gab jetzt eine längere Sendepause zum Spiel, nachdem es im Dezember vorgestellt wurde. Crimson Desert hat aber eine Beta für 2020 angekündigt. Da der Westen so im Fokus der Entwicklung steht, könnte das Spiel auch für uns relevant werden.

Wir können zum Jahresende 2020 vielleicht mehr erwarten. Gut möglich, dass Crimson Desert für PS5 und Project Xbox Series X eine wichtige Rolle einnimmt.

Hier gibt es aktuelle Infos zu Crimson Desert.