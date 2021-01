In diesem Modus werdet ihr auch euren eigenen Charakter erstellen können. Denn in der Kampagne selbst ist das nicht möglich.

Was ist das? Crimson Desert wird außerdem über einen speziellen Modus verfügen mit dem vorläufigen Namen „Another Journey“: Während die Singleplayer-Kampagne des Spiels ein richtiges Ending haben wird, sollen die Spieler in diesem Modus weiterspielen können.

Auch wenn es Belagerungen geben wird, werden die Spieler feststellen, dass sie sich von den bereits existierenden Formen der „Fraktion vs. Fraktion“-Belagerungen unterscheiden. Wir bereiten mehrere verschiedene Arten vom PvP-Content und großer Schlachten vor, wie etwa die Belagerungsschlacht, die in unserem Gameplay-Trailer gezeigt wurde. Es ist allerdings noch zu früh, über die Menge der Teilnehmer von diesem Content zu reden […]

Es wird laut Pearl Abyss keinen Content geben, der exklusiv für den Multiplayer gedacht ist. Vielmehr wird das Gameplay auf dem Singleplayer basieren und „sich organisch in den Multiplayer des Spiels eingliedern“. Dadurch sollen die Spieler Crimson Desert auf die Weise spielen können, die ihnen am meisten zusagt.

Man entfernte sich also weg von einem MMORPG und hin zu einer Art Hybrid aus Single- und Multiplayer-Spiel, das in seiner Art einzigartig sein soll.

