Die 10 wichtigsten neuen MMORPGs und Fast-MMORPGs, die 2021 in Entwicklung sind

Derzeit befinden sich einige spannende MMORPGs und „Fast-MMORPGs“ in Entwicklung, die wir euch in dieser Liste vorstellen möchten.

Ihr wartet auf neue MMORPGs oder Spiele, die zumindest MMORPG-Charakter haben? Dann könnt ihr euch freuen, denn es befinden sich einige solcher Titel in Arbeit. Welche das sind, verraten wir euch jetzt.

Einige dieser Spiele sollen 2021 noch erscheinen, andere haben noch kein Release-Datum angegeben.

Ashes of Creation

Ashes of Creation ist ein heiß erwartetes Sandbox-MMORPG.

Setting: Fantasy | Entwickler: Intrepid Studios | Plattformen: PC | Release: Unbekannt | Website: Website von Ashes of Creation

Die Grundidee des Spiels in Kürze: Bei Ashes of Creation handelt es sich um ein Sandbox-MMORPG, indem ihr im Grunde euren eigenen Weg gehen könnt. Ob ihr als Abenteurer die Welt erkundet, eine Stadt als Bürgermeister leitet oder der beste Schmied des Landes werden wollt, liegt ganz alleine an euch.

Daneben erwarten euch PvP-Kämpfe, PvE-Inhalte wie Quests und Dungeon-Erkundungen und ihr dürft sogar zum Herrscher eines eigenen Königreichs werden.

Die wichtigsten Fakten zu Ashes of Creation:



– Sandbox-MMORPG

– Mixt PvE mit PvP

– Nutzt die Unreal Engine 4

– Spieler können ganze Städte bauen

– Ihr dürft Herrscher eines Königreichs werden

– Eure Taten haben Auswirkungen auf die Spielwelt

Das ist das Besondere im Spiel: In Ashes of Creation beeinflussen eure Taten die Spielwelt. Hier kommt ein sogenanntes Node-System zum Einsatz. Gebiete besitzen Nodes, die ihr erobert und verändert. Beispielsweise baut ihr dort eine Stadt, die sich auf Fischfang konzentriert. Übertreibt ihr es mit dem Fischfang, dann erweckt dies ein Meeresungeheuer, das zur Bedrohung für die Stadt wird.

An wen richtet sich das Game? Ashes of Creation ist für all diejenigen geeignet, die nicht an eine vorgegebene Story gebunden sein möchten. Ihr müsst PvP mögen, da dies fester Bestandteil der Spielerfahrung ist. Mögt ihr es, große Freiheiten in einem MMORPG zu genießen, dann ist Ashes of Creation das richtige Spiel für euch.

Blue Protocol

Blue Protocol will ein spielbarer Anime werden.

Setting: Anime-Fantasy | Entwickler: Bandai Namco | Plattformen: PC | Release: 2021| | Website: Website von Blue Protocol

Die Grundidee des Spiels in Kürze: Das spannende MMORPG Blue Protocol will euch mit einer spannenden Story überzeugen, in der euer Held 1.000 Jahre in die Vergangenheit reist, um eine Katastrophe zu verhindern.

All das erlebt ihr in einer Anime-Grafik. Ihr trefft euch mit anderen Spielern in einem Hub, bildet Gruppen und erkundet so die Wildnis-Zonen und Dungeons, um Quests zu erledigen und euren Helden zu verbessern.

Die wichtigsten Fakten zu Blue Protocol:



– Fokus liegt auf PvE

– Keine Open World, dafür sehr große Zonen

– Es gibt kein PvP

– Dungeons sind für Gruppen von 6 Spielern ausgelegt

– Schnelle, actionreiche Kämpfe

Das ist das Besondere im Spiel: Blue Protocol will im Grunde eine Art spielbarer Anime sein. Dies erreicht das Onlinespiel durch die Grafik und die dichte Story, die sogar in Zwischensequenzen erzählt wird. Darüber hinaus legt das Spiel den Fokus auf das Zusammenspiel kleinerer Gruppen, weswegen noch nicht ganz klar ist, ob es sich hierbei wirklich um ein MMORPG handelt.

An wen richtet sich das Game? Blue Protocol sollten sich diejenigen ansehen, denen Genshin Impact zu wenig MMO-Elemente bietet. Blue Protocol lässt euch mit mehr Spielern gemeinsam agieren, legt den Fokus aber genau wie Genshin Impact auf die Story. Wer sich so ein Spiel wünscht, darf auf Blue Protocol gespannt sein.

Crimson Desert

Crimson Desert mischt eine Single-Player-Story mit MMO-Elementen.

Setting: Fantasy | Entwickler: Pearly Abyss | Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X | Release: Ende 2021| | Website: Website von Crimson Desert

Die Grundidee des Spiels in Kürze: Crimson Desert bietet eine Mischung aus Single-Player-Rollenspiel und Online-RPG. Ihr erlebt alleine die Story des Söldners MacDuff, könnt aber auch online mit anderen Spielern agieren. Sogar PvP spielt eine Rolle. Das RPG bietet dabei sehr actionreiche Kämpfe.

Crimson Desert spielt im selben Universum wie das MMORPG Black Desert vom gleichen Entwicklerstudio Pearl Abyss.

Die wichtigsten Fakten zu Crimson Desert:



– Mix aus Single-Player und Online-RPG

– Erkundung einer großen offenen Spielwelt

– PvE und PvP sind im MMO-Part wichtig. Der Fokus liegt aber auf PvE

Das ist das Besondere im Spiel: Es scheint so, als erwartet uns mit Crimson Desert ein Spielerlebnis, das an Red Dead Redemption 2 und Red Dead Online erinnert. Ihr erlebt alleine die Story von MacDuff, könnt aber in einen Online-Modus wechseln und dort mit anderen Spielern kämpfen oder gemeinsam Abenteuer erleben.

An wen richtet sich das Game? Falls ihr gerne Single-Player-RPGs spielt, aber dennoch online unterwegs sein möchtet, könnte Crimson Desert etwas für euch sein. Ihr könnt zwischen SP und MP wechseln und das Spiel so erleben, wie ihr es gerne spielen möchtet.