Das interessanteste neue MMORPG 2021, das ihr nicht auf dem Schirm habt

Kennt ihr Blue Protocol? Das Anime-MMORPG könnte eins der spannendsten Online-Rollenspiele im Jahr 2021 werden. Wir stellen es euch vor.

Was genau ist Blue Protocol? Auf den ersten Blick könnte man meinen, Blue Protocol wäre eine Art neues Genshin Impact. Grafisch ähneln sich die beiden Titel aufgrund der Anime-Optik sehr stark. Doch Genshin Impact ist ein Koop-Spiel, während es sich bei Blue Protocol um ein MMORPG handelt.

Dabei dreht sich alles um PvE. Zumindest zum Launch soll Blue Protocol kein klassisches PvP bieten. Das MMORPG legt großen Wert auf das Erzählen einer Story, in deren Verlauf ihr auf NPCs trefft, welche euch dabei helfen, die Welt zu retten. Denn ihr seid ein Zeitreisender, der 1.000 Jahre in die Vergangenheit flieht, um eine Katastrophe zu verhindern.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt Das Video zeigt Gameplay aus der Beta von Blue Protocol.

Das steckt alles in Blue Protocol

Wie laufen die Kämpfe ab? Blue Protocol setzt auf sehr schnelle und actionreiche Auseinandersetzungen. Ihr braucht kein Ziel aufzuschalten oder müsst Skills in einer Skill-Leiste durchschalten. Ihr weicht aktiv aus, müsst selbst zuschlagen und könnt natürlich auch einige wenige Spezialattacken ausführen. Dennoch wirken die Kämpfe eher wie in einem Actionspiel.

Welche PvE-Elemente gibt es neben der Story? Ihr könnt Dungeons erkunden, entweder alleine oder in der Gruppe und dort gegen gefährliche Bossmonster kämpfen. Das bringt euch viele EXP und Rohstoffe ein. Hinzu kommen noch Raids für größere Spielergruppen.

Ist Blue Protocol ein MMORPG?



Bandai Namco bezeichnen Blue Protocol offiziell als „Online Action-RPG“. Auch im



Allerdings tummeln sich im Spiel einem Tester auf



Das Genre ist daher aktuell nicht ganz geklärt. Bandai Namco bezeichnen Blue Protocol offiziell als „Online Action-RPG“. Auch im Wiki wird es so betitelt.Allerdings tummeln sich im Spiel einem Tester auf reddit zufolge in der Stadt 200 Spieler, pro Zone 30 Helden und in Dungeons seid ihr zu sechst unterwegs. Websites wie MMORPG.com bezeichnen den Titel als MMORPG, manche Tester sprechen ebenfalls von diesem Genre.Das Genre ist daher aktuell nicht ganz geklärt.

Was bedeutet „kein klassisches PvP“? Ihr werdet nicht in der offenen Spielwelt auf andere Spieler treffen und diese zu Duellen herausfordern können oder Mitspieler einfach so überfallen. Generell gibt es keine Kämpfe gegen andere Spieler aber dennoch kompetitives Gameplay.

Das läuft so ab: Ihr messt euch mit anderen Spielergruppen anhand von Ranglisten. Dabei geht es darum, in der Gruppe gegen Wellen an Monster zu kämpfen. Wer länger durchhält, nimmt die oberen Plätze im Ranking ein.

Gibt es auch Pets? Ihr könnt im Verlauf des Spiels an Pokémon-ähnliche Imajinns kommen. Diese Wesen beschwört ihr und sie unterstützen euch dann in den Kämpfen mit besonderen Fähigkeiten. Jedes Imajinn besitzt andere Skills und ihr müsst euch entscheiden, welche der Kreaturen ihr für die Abenteuer mitnehmen wollt.

Wie sieht es mit Loot aus? Blue Protocol setzt auf einen etwas anderen Ansatz als das klassische Beutesystem, bei dem besiegte Monster Items fallen lassen. Ihr müsst euch eure Ausrüstung selbst craften. Die Rohstoffe dazu erhaltet ihr jedoch etwa als Loot oder findet sie in der Spielwelt.

Wie sieht es mit den Klassen aus? Ihr erschafft euch euren Helden anhand der Klassen Aegis Fighter, Twin Striker, Blast Archer und Spellcaster, welche im Grunde zum Holy Trinity gehören. Mit der Zeit ist es möglich, neue Klassen und damit Spezialisierungen freizuspielen.

Wann erscheint Blue Protocol? Das MMORPG befindet sich in Japan derzeit in der Beta-Phase. Es finden immer wieder Beta-Tests statt, um Feedback von den Spielern zu sammeln. Der Release in Japan ist für 2021 geplant, ein genaues Datum gibt es noch nicht.

Ein weltweiter Launch ist definitiv geplant. Wann dieser stattfindet, steht allerdings ebenfalls noch nicht fest. Es dürfte aber 2021 der Fall sein.

Für wen ist Blue Protocol interessant? Das Online-RPG richtet sich an alle, die Genshin Impact mögen, das Spiel aber lieber als MMORPG erleben möchten. Blue Protocol bietet Gruppenspiel, Raids, Dungeons, Quests und actionreiche Kämpfe in einer wunderschönen Anime-Welt. Spricht euch das an, dann solltet ihr den Titel im Auge behalten.

Wir stellen euch noch weitere, interessante Anime-MMORPGs vor, falls ihr Fan von dieser Art von Onlinespielen seid.