Euch gefällt Genshin Impact? Dann dürftet ihr das kommende MMORPG Blue Protocol lieben

Das wunderschöne Anime-MMORPG Blue Protocol gilt für viele MMO-Fans als großer Hoffnungsträger im Genre. Doch bisher galt nur der Release in Japan als gesichert. Doch aus einer Stellenausschreibung beim Entwickler geht hervor, wann das Spiel erscheinen soll und das man es auch außerhalb Japans veröffentlichen will.

Was ist Blue Protocol? Blue Protocol wird ein Themenpark-MMORPG mit Fokus auf PvE und eine spannende, vollvertonte Story. Außerdem sieht es dem Anime-Hit Genshin Impact im Stil sehr ähnlich und dürfte dessen Fans ansprechen. Das Spiel wird für den PC und nicht für Mobile entwickelt und stammt vom japanischen Entwickler Bandai Namco.

Die Welt von Blue Protocol und der Grafikstil erinnern stark an Genshin Impact.

Wann erscheint das Spiel? Erste Testphasen in Japan sind bereits abgeschlossen und der Release steht in naher Zukunft bevor. Laut einer Stellenausschreibung zum Spiel soll der Launch im „nächsten Geschäftsjahr“ starten. Das wäre im Falle von Japan dann frühestens der 1. April 2021.

Kommt es auch zu uns? Der Release im Westen dürfte mittlerweile sicher sein. Denn die Stellenausschreibung bezieht sich auf einen so genannten „Lokalisierungsmanager“. Dieser Mitarbeiter ist dafür zuständig, das Spiel in andere Länder zu bringen und zu übersetzen. Außerdem steht dort zum Release noch, dass man das Spiel erst in Japan und dann sukzessive weltweit herausbringen will.

Wenn also Blue Protocol Mitte 2020 in Japan erscheint, könnte ein West-Release im Herbst oder Winter 2020 durchaus eine realistische Option sein. Genaueres wissen wir aber erst, wenn Bandai Namco offizielle Infos rausrückt.

Ein spielbarer Anime – Die Features von Blue Protocol

Was ist an Blue Protocol so Besonderes? Fans von Genshin Impact sollte sogleich der ähnliche Grafikstil von Blue Protocol auffallen. Beide Spiele setzen auf einen verträumten Anime-Look im Cel-Shading-Stil. Dazu kommen liebevoll gestaltete Charaktere, die alle in der Story eine Rolle spielen werden.

Eine Szenen aus einem Kampf der Beta von Blue Protocol.

Weitere Features von Blue Protocol sind:

Fokus auf Story. Das Spiel soll sich wie ein interaktiver Anime anfühlen.

Zeitreisen: Euer Held reist 1.000 Jahre in die Vergangenheit, um die Zukunft zu ändern.

PvE und Erkunden steht im Mittelpunkt, PvP kommt erst später ins Spiel und ist auf bestimmte Instanzen beschränkt.

Quests und Teamplay sind wichtig, das Spiel ist keine Sandbox.

Da es aber noch mindestens ein halbes Jahr dauert, bis Blue Protocol erscheint, haben wir hier für euch eine Liste von vielversprechenden Anime-MMORPGs im Jahre 2020. Dort findet ihr sicherlich ein Spiel, das euren Geschmack trifft und die volle Anime-Dröhnung verspricht.