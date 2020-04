Wir haben eine Liste mit den 6 besten Anime-MMORPG erstellt, die es gegenwärtig im Jahr 2020 auf dem Markt gibt.

Der Grafikstil von den großen AAA-MMORPGs spricht euch einfach nicht mehr an? Anime und der dazugehörige Zeichenstil sind eure Leidenschaft? Dann wird es vielleicht Zeit, eines der zahlreichen Anime-MMORPGs auszuprobieren.

Doch viele dieser Spiele lohnen sich wirklich und welche locken nur mit Worthülsen, knapper Begleitung und übertrieben großen Brüsten? Wir stellen euch 6 Anime-MMORPG vor, die für Fans des Genres einen längeren Blick wert sind.

Der Artikel erschien ursprünglich im März 2017. Am 24. April 2020 wurde die Liste aktualisiert – MapleStory 2 wurde aufgrund der Schließung am 27. Mai entfernt und der Aufbau wurde aktuellen Titeln angeglichen.

Blade & Soul

Setting: Asiatisches Martial-Arts| Entwickler: NCSoft | Plattform: PC | Release-Datum: 19.01.2016 (Europa)| Modell: Free2Play

Wer auf asiatische Settings mit dramatischer Story und weiblichen Bösewichten steht, deren Erscheinungsbild eigentlich in einen Pin-Up-Kalender gehört, der wird mit Blade & Soul glücklich werden. Auch wenn die Grafik nicht mehr taufrisch ist, liegt sie doch weit über dem, was man ansonsten bei „Anime-MMORPGs“ erwarten kann. Doch die Optik ist bei Weitem nicht alles, was das Spiel zu bieten hat.

Besonders das actionreiche Kombo-Kampfsystem sorgt für jede Menge Spannung, ganz gleich ob in PvE oder PvP-Situationen. Das Spiel wird noch immer weiterentwickelt und um neue Updates erweitert. So wurden Dinge wie Gilden-PvP eingeführt und die anhaltende Geschichte rund um die Verkörperung des Bösen wird immer weitergestrickt, sodass es alle paar Monate neue Aufgaben für die Spieler gibt.

Ein großes Highlight 2020 wird die Überarbeitung der Engine, die das MMORPG grafisch nochmal stark anpassen soll.

Das breite Angebot an Inhalten verdankt Blade & Soul auch einer langen Zeit, in der das Spiel nur im asiatischen Raum erhältlich war. Die westliche Version hat seither stark nachgezogen und ist nun fast gleichauf mit dem Original.

Passt Blade & Soul zu Dir? Das bietet das Kung-Fu-MMORPG.

Wo kann ich das Spiel herunterladen? Das MMORPG bekommt ihr kostenlos auf der offiziellen Seite von Blade & Soul.

Tree of Savior

Setting: Malerische Knuddel-Fantasy | Entwickler: IMCGAMES Co.| Plattform: PC | Release-Datum: 26.03.2016 (Europa)| Modell: Free2Play

Seit einer Weile ist Tree of Savior schon auf Steam erhältlich und die Geister scheiden sich an diesem MMORPG. Während viele Spieler mit der malerischen Knuddelgrafik und dem langen Grinden nichts anfangen können, schwören andere auf die schöne Atmosphäre und das leichte Hack&Slay-Feeling, das beim Durchwandern der zahllosen Dungeons aufkommt.

Wer Spaß am Schlachten von Feinden, Besänftigen von Göttinnen und jeder Menge großer Kulleraugen hat, der dürfte mit Tree of Savior eine ganze Weile lang bedient sein. Wie in diesem Genre üblich gibt es auch einen Cash-Shop, mit dem man sich die Stunden im Spiel vereinfachen kann und gewisse Boni, wie schnelleres Leveln oder ein größeres Inventar, freischalten kann.

Die englische Version von Tree of Savior kann von jedem Interessierten auf Steam kostenlos ausprobiert werden.

Wo kann ich das Spiel herunterladen? Tree of Savior bekommt ihr kostenlos auf der Steam-Seite des Spiels.

Elsword Online

Setting: Anime-Fantasy | Entwickler: KOG Games| Plattform: PC | Release-Datum: 27.12.2007 | Modell: Free2Play

Wer genug von herkömmlichen MMORPGs hat und lieber mal etwas Abwechslung und Action will, der dürfte mit Elsword Online bestens beraten sein. Obwohl es sich bei Elsword um ein Anime-MMORPG handelt, wird es als Sidescroller mit 3D-Optik gespielt.

Die Handlung des Spiels wird in kleinen Comic-Sequenzen weitererzählt und der steigende Schwierigkeitsgrad und die nahezu endlose Möglichkeit, den eigenen Charakter immer weiter zu verbessern, sorgen für viele Stunden Spaß.

Doch Elsword hat noch mehr zu bieten. Wer möchte, kann sich auch im PvP versuchen und beweisen, dass die eigenen Kombos viel besser sind, also die der Feinde. Das funktioniert nicht nur im „1 gegen 1“, sondern auch Gruppenkämpfe sind möglich, bei denen Taktik, Planung und schnelle Reaktion selbst einen scheinbar verlorenen Kampf noch umkehren kann.

Dank der zeitlosen Manga-Grafik bleibt auch dieses Spiel nach Jahren noch immer ein echter Hingucker.

Wo kann ich das Spiel herunterladen? Elsword Online erhaltet ihr über die offizielle Webseite, auf der ihr es kostenlos herunterladen könnt.

Aura Kingdom

Setting: Mittelalterliches Anime-Fantasy| Entwickler: X-Legend| Plattform: PC | Release-Datum: Juli 2014 | Modell: Free2Play

Fans von größeren Spielwelten im kompletten Anime/Manga-Stil dürften mit Aura Kingdom bestens beraten sein. Der Grafikstil erinnert sofort an bekannte Serien wie „Sword Art Online“ oder ähnliche Vertreter des Genres und auch die Spielwelt ist gefüllt mit vielen Elementen, die man bereits aus größeren AAA-MMORPGs kennt. Neben dem traditionellen „Questen, Töten, Loot sammeln“ gibt es in Aura Kingdom auch Berufe und Minispiele, wie etwa ein Sammelkartensystem mit mehr als 300 verschiedenen Karten.

Zwar mangelt es Aura Kingdom ein wenig an Dungeons und damit schwierigeren Herausforderungen, die durchaus interessante Story machen dieses Manko aber wieder wett.

Wer will kann sich auch an Berufen versuchen und etwa mit Angeln oder der Archäologie an Ressourcen herankommen, die für andere Spieler wertvoll sein könnten – oder sich damit seinen eigenen Vorrat anlegen und sie letztlich zu Waffen und Rüstung zu verwerten.

Wo kann ich das Spiel herunterladen? Aura Kingdom erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite oder auch auf der Plattform Steam.

Closers

Setting: Gegenwart | Entwickler: Naddic Games | Plattform: PC | Release-Datum: 06.02.2018 (EU-Steam)| Modell: Free2Play

Closers ist ein Action-Anime-MMO, das mit einem (für Anime) typischen Grundstory aufwartet: Die Erde wird von Kreaturen aus einer fremden Dimension überrannt und benötigt nun Verteidiger, die sich diesen Wesen in den Weg stellen. Regelmäßig werden neue Charaktere hinzugefügt, die einen neuen Blickwinkel auf die Story werfen und frische Gameplay-Mechaniken mit sich bringen.

Wer übrigens keine Lust auf andere Mitspieler hat, muss sich mit diesen auch nicht großartig auseinandersetzen. Auf Wunsch kann man auch gänzlich alleine die episodische Story der Charaktere erleben und so mehr über das Spiel und dessen Hintergrundgeschichte erfahren.

Wem die eher schwächlichen NPC-Gegner allerdings zu leicht sind, der stürzt sich mit vollem Elan in die PvP-Gefechte. Dank des Kampfsystems, das an Beam’em Up-Spiele erinnert und Kombos mitsamt mächtigen Spezialangriffen ermöglicht, ergeben sich dynamische Scharmützel mit einer Vielzahl von Optionen. Dies wird auch durch das umfangreiche Skill-System ergänzt, denn für jeden Charakter gibt es individuell ausbaubare Fähigkeiten, Waffen und Rüstungen – Kaum ein Charakter wird dem anderen gleichen.

Closers profitiert ebenfalls von seiner bunten Manga-Optik, mit der die eher einfache Grafik dennoch überzeugend und stimmig wirkt.

Wo kann ich das Spiel herunterladen? Das Anime-MMORPG Closers erhaltet ihr kostenlos auf der Steam-Seite des Spiels.

SoulWorker

Setting: Post-Apokalyptisch | Entwickler: Lion Games Co., Ltd.| Plattform: PC | Release-Datum: 26. Februar 2018 (EU-Steam)| Modell: Free2Play

In die gleiche Sparte wie Closer schießt auch SoulWorker. Vor 15 Jahren wurde die Welt von finsteren Kreaturen heimgesucht und nur wenige Menschen haben diese Apokalypse überlebt. Mit übernatürlichen Kräften ausgestattet sind die SoulWorker die letzte Rettung für die Menschheit.

Spieler schlüpfen in die Rolle eines solchen SoulWorker, müssen ihre Kräfte dabei aber erst entdecken und entfesseln. Je nach gewähltem Charakter (4 Klassen aktuell) gibt es unterschiedliche Fähigkeiten. Viele Inhalte können auch mit einer Gruppe von 4 Spielern absolviert werden, deren Skills sich ergänzen – das sorgt für coole Kombinationen und ein ganz besonderes Effektfeuerwerk.

Auch wenn der Fokus von SoulWorker klar auf dem PvE-Bereich mit über 100 Dungeons liegt, gibt es etwas für PvP-Freunde zu tun – in einer riesigen Massenschlacht (einem offenen PvP-Gebiet), können die Spieler sich ihre Anime-Skills um die Ohren hauen.

Wo kann ich das Spiel herunterladen? Das MMORPG erhaltet ihr kostenlos auf der Steam-Seite von SoulWorker.

Welches der Anime-MMORPGs gefällt euch besonders gut? Welches habt ihr bereits gespielt oder möchtet ihr noch ausprobieren? Fehlt euch ein Spiel in der Liste? Schreibt es gerne in die Kommentare!

