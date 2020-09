Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei sich das neue Rollenspiel doch spürbar davon unterscheidet. So habt ihr die Wahl aus verschiedenen Klassen, die jeweils andere

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 2 + = acht

Insert

You are going to send email to