Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Was fällt sonst noch auf? Ein kleines Detail ist übrigens auch den Zuschauern aufgefallen. So schreiben einige, dass der Anemo-Hilichurl doch ziemlich „menschlich“ klingt. Deswegen kommt bei vielen die Frage auf, ob hier Verbindung zu einem Hilichurl aus der Welt-Quest „Eine unvollendete Komödie“ besteht. Viele Spieler fragen sich, warum Clorinde diesen mobbt. Ob hier wirklich eine Verbindung besteht, wird sich dann wohl zeigen.

Vor allem aber zeigt der Trailer deutlich, dass ihr mit Clorinde eine knallharte Jägerin bekommt, der kein noch so kleines Detail entgeht. Wie der Trailer zeigt, ist ein Hinterhalt wohl eher zwecklos. „Ihr könnt rennen, aber euch nicht verstecken“, schreibt ein User in seinem Kommentar als mögliches Motto von Clorinde.

In Genshin Impact startet die Version 4.7 und damit wartet auch wieder ein neuer Charakter-Banner auf euch. Mit einem neuen Trailer will euch Hoyoverse noch mal so richtig auf diesen einstimmen.

