Genshin Impact verschenkt 1.600 Primogems an alle – Als Entschuldigung, weil sie einen Bug gefixt haben

Spieler in Genshin Impact werden aktuell mit 1.600 kostenlosen Primogems beschenkt. Der Grund dafür: Die Entwickler haben einen Bug gefixt, den sie jetzt wieder zurück patchen.

Was für ein Bug ist das? Betroffen ist der beliebte 5-Sterne-Charakter Neuvillette. Dieser beherrscht eine aufladbare Wasserattacke, die durchgehend Schaden macht. Vor allem PC-Spieler haben den Angriff so genutzt, dass sie damit teilweise ganze Arenen an Gegnern auslöschen konnten.

Dafür erhöhten sie die DPI (Dots per Inch – die Geschwindigkeit, in der eure Maus über den Bildschirm gleitet) und drehten den Charakter so schnell sie konnten um 360 Grad. Dadurch ergoss sich der Angriff von Neuvillette über alle Gegner im Umkreis, statt nur auf die direkt vor dem Charakter.

Wie haben die Entwickler den Bug gefixt? Das war von den Entwicklern aber nicht vorgesehen, also veröffentlichten sie mit Genshin Impacts Patch 4.8 einen Fix: Beim Steuern von Neuvillette bewegt sich die Kamera nun sehr langsam – um das 360-Grad-Drehen zu vermeiden

Bug? Gefixt. Charakter? Kaputt. Primogems? Kostenlos!

Wieso gibt es dafür nun kostenlose Primogems? Durch die Anpassung der Kamerabewegungen spielt sich Neuvillette nun nicht mehr so flüssig wie zuvor. Innerhalb von weniger als 24 Stunden erreichten die Entwickler viele Beschwerden darüber, dass der Lieblingscharakter vieler nun viel schwächer sei.

Dies nahmen die Entwickler zum Anlass, den Bug-Fix wieder zurück zu nehmen. In einem Post auf X.com erklären sie ihre Gründe und entschuldigen sich:

Nachdem der Bug-Fix live ging und die [Spieler] ihn selbst austesten konnten, haben die Spieler eine Menge Feedback zu der Korrektur gegeben. Einige erwähnten, dass sich die Verwendung von Neuvillettes aufgeladenem Angriff nun klobiger anfühlte, was tatsächlich ein Versehen unsererseits war. Nachdem wir das Feedback und die Vorschläge der [Spieler] gesammelt und zusammengestellt haben, haben wir uns daher dazu entschlossen, diesen Bug-Fix in einem späteren Update rückgängig zu machen und den [Spielern] eine Entschädigung in Höhe von 1.600 Primogems zu zahlen. Die Entwickler von Genshin Impact via X.com, 17.07.2024

Wann wird es die Primogens und den Backroll geben? Am Ende des Posts auf X.com schreiben die Entwickler, die Spieler sollen auf weitere Posts gespannt sein. Informationen dazu, wann der Bug-Fix zurück genommen werden soll und wann es die 1.600 Primogems gibt, werden also noch folgen.

Was bedeuten so viele Primogems für Spieler? Primogems in Genshin Impact sind eine Premium-In-Game-Währung. Man kann damit Wünsche kaufen, den Battle Pass upgraden oder Ursprüngliches Resin nachfüllen, eine Energiequelle.

Wünsche zum Beispiel erlauben es, neue Charaktere für das eigene Team zu erhalten oder bereits vorhandene zu verbessern. 1.600 Primogems reichen laut den Kommentaren auf X.com für 10 Pulls . Pro Monat kann mit ca. 34 bis 38 Pulls gerechnet werden. Zehn davon sind mit den 1.600 Primogems also schon bezahlt .