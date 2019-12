Die 7 besten Mobile-MMORPGs 2019 für iOS und Android

Mobile-Games sind auf dem Vormarsch, nicht nur im asiatischen Raum. Wir haben für euch die 7 besten MMORPGs für Android und iOS herausgesucht.

Immer mehr Mobile-MMORPGs schaffen es zu uns in den Westen und werden hier sogar positiv aufgenommen. Der Trend geht immer mehr zum Zocken auf dem Smartphone und mögliches Crossplay könnte in der Zukunft sogar zu noch größerem Interesse führen.

Wir stellen euch deshalb die besten Vertreter im Bereich der Mobile-MMORPGs in 2019 vor. Die Liste erhebt dabei keinen Anspruch auf Vollständigkeit und basiert auf einer Auswahl der Redaktion. Am Ende findet ihr zudem eine Übersicht über kommende Spiele.

Falls ihr weitere Titel in der Liste sehen möchtet, dürft ihr sie gerne in die Kommentare schreiben.

Der Beitrag wird regelmäßig aktualisiert. Zuletzt haben wir die Informationen zu Black Desert Mobile am 17. Dezember 2019 angepasst.

Talion – Ein Mobile-MMORPG, bei dem Autoplay nicht alles ist

Entwickler: Gamevil| System: Android, iOS | Release-Datum: 28.5.2019 | Modell: Free2Play | USK: 12

Was ist Talion? Talion ist ein Mobile-MMORPG von Gamevil, die auch das erfolgreiche Action-RPG Royal Blood entwickelt haben. Ihr spielt einen Helden, der durch den Konsum von Drachenblut zu einem „Talion“, eine Art Superkämpfer wurde. Mit diesem greift ihr nun in den Krieg zweier Fraktionen ein.

Im Charakter-Editor von Talion könnt ihr euch nach Belieben austoben und danach in eine Spielwelt aus PvE und PvP eintauchen. Dabei sind die Skill- und Ausrüstungssysteme in Talion komplexer als in vielen anderen Mobile-MMORPGs.

Was sagen die Bewertungen?

Im Google Pay Store kommt Talion auf 3,9 von 5 Sternen bei 73.600 Bewertungen.

Im App Store auf 3,5 von 5 Sterne bei 144 Bewertungen.

In den Kommentaren der beiden Shops wird das Mobile-MMORPG für die gute Grafik und die komplexen Systeme gelobt.

Auch wenn man am Anfang Quests und Kämpfe automatisiert ablaufen lassen kann, soll man später im PvP und in schweren Dungeons zwingend selbst spielen müssen. Auf Autoplay alleine könnt ihr euch also nicht verlassen.

Pro Gute Grafik

Guter Charakter-Editor

Komplexe Systeme bei Fertigkeiten und Ausrüstung

PvP und schweres Endgame Contra Gender Lock

Pay2Win

Die letzten Bewertungen sprechen von Lags und Abstürzen seit einem Update

Wo kann ich Talion downloaden? Talion könnt ihr sowohl über Google Play, als auch im App Store herunterladen. Es unterstützt die deutsche Sprache.

Wer sollte Talion spielen? Wer auf ein Mobile-MMORPG mit guter Grafik und PvP im Endgame Wert legt, der findet bei Talion sicherlich einen spannenden Kandidaten. Durch die komplexen Systeme ist es kein Spiel für zwischendurch.

Allerdings bietet Talion keine große Hintergrundgeschichte und hat keine Verbindung zu Spielen auf dem PC oder der Konsole.

Unser Autor Jürgen hat sich Talion in einem Test genauer angesehen: