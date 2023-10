New World: 3 Builds für die neue Waffe Flegel – Tank, Heal und PvP

Mit der neuen Erweiterung Rise of the Angry Earth hat das MMORPG New World eine neue Waffe herausgebracht: den Flegel. Dabei handelt es sich um eine Waffe, die primär im Nahkampf genutzt wird, sich jedoch hervorragend für Tanks und Heiler eignet. Wir von MeinMMO stellen euch 3 Builds vor.

Was kann die Waffe? Der Flegel ist eine Nahkampf-Waffe mit einer etwas erhöhten Reichweite. Sie bringt viel Support und viele Tank-Fähigkeiten mit sich. Zwar kann man mit ihr auch Schaden verursachen, aber ihr Fokus liegt ganz klar auf den anderen beiden Rollen in der Holy Trinity. Das liegt nicht zuletzt an dem Schild in der zweiten Hand und natürlich den beiden Skill-Trees:

Kleriker: Dieser Baum bringt euch einige Schadensfähigkeiten, aber auch viel Support für die Gruppe. So verteilt ihr Buffs wie Ermächtigung oder heilt Mitspieler passiv durch Angriffe oder über die Fähigkeit Gemeinsam geht alles besser.

Bastion: Hier könnt ihr euch selbst defensive Verstärkungen verleihen und erhaltet zusätzliche Boni für euren getragenen Schild.

Flegel Build als Tank

Wie spielt man als Tank? Grundsätzlich ist euer Ziel, die Aggro von Feinden auf euch aufrecht zu halten. Das klappt relativ gut, wenn ihr einen Taunt-Stein auf die Waffe packt. Dann sorgt auch die Fähigkeit Schützender Knüppel für Taunt. Die Fähigkeit Arkaner Wirbel hingegen verwurzelt Feinde, sodass sie sowieso erstmal in eurer Nähe stehen bleiben.

Ihr habt außerdem einige passive Buffs für euch und die Gruppe, müsst aber auch selbst aktiv blocken und ausweichen. Das schöne ist, dass ihr für das Blocken und Ausweichen über passive Effekte belohnt werdet.

Besonders wichtig ist der Effekt Mut. Denn durch den Bonus bei Konstitution bekommt ihr 10 % weniger Schaden, wenn ihr diesen Buff habt. Den könnt ihr euch jedoch ständig selbst verleihen, etwa durch die Verwendung einer der drei Fertigkeiten.

Welche Attribute sollte man skillen? Grundsätzlich nutzt ihr:

350 Konstitution

50 Konzentration für mehr Heilung

Rest in Stärke für zusätzlichen Schaden

Als sehr erfahrener Tank könnt ihr auf 200 Konstitution reduzieren und stattdessen 150 Konzentration skillen. Das erhöht euren Schaden spürbar.

Welche Fähigkeiten skille ich?

Arkanes Zerschmettern aus dem Kleriker-Baum

Arkaner Wirbel aus dem Kleriker-Baum

Schützender Knüppel aus dem Bastion-Baum

Welche Waffen nutze ich als Combo? Am besten eignen sich Schwert und Schild, da es sich hierbei ebenfalls um eine starke Tank-Kombo handelt. Wer gerne etwas offensiver unterwegs ist, kann mit dem Beil oder dem Speer tanken.

Wie sieht meine Ausrüstung aus? Ihr nutzt Schwere Rüstung, wobei der Perk mit zusätzlichem maximalem Leben wichtig ist. Auf euren Waffen und Schmuckstücken sollte sich ebenfalls alles um Leben oder Lebensraub drehen. Das macht die Situation für Heiler viel leichter. Nützlich ist auch der Perk Refreshing Move, durch den eure Angriffe die Cooldowns eurer Fähigkeiten reduzieren.

Im Idealfall nutzt ihr das neue Artefakt Odo, ein Flegel, der euch passiv heilt, während ihr blockt. Eine ideale Waffe zum tanken.

Wie sieht meine Rotation aus? Ihr eröffnet den Kampf mit Arkanes Zerschmettern. Hier macht ihr einen leichten Sprung nach vorn und erzeugt ein AoE-Feld, das Feinde schwächt. Im Anschluss müsst ihr einen schweren Angriff nutzen um dem Feind den Debuff Schädigung mitzugeben. Das aktiviert sich passiv durch euren Bastions-Baum.

Dann nutzt ihr Schützender Knüppel für Taunt und Arkaner Wirbel, um euch selbst zu buffen.

Ansonsten ist der Build sehr einfach zu spielen, weil ihr keine besonderen Angriffe landen müsst, um euch selbst zu buffen. Viele Effekte triggern einfach passiv.

Flegel Build als Heiler

Wie spielt man als Heiler? Als Heiler kombiniert ihr den Flegel mit dem Lebensstab. So könnt ihr die Gruppe effektiv heilen und habt auf eurem Flegel allerhand nützliche Buffs für die Gruppe.

Welche Attribute sollte man skillen? Als Heiler nutzt ihr:

350 Konzentration

Den Rest in Konstitution

Welche Fähigkeiten skille ich?

Arkanes Zerschmettern aus dem Kleriker-Baum

Arkaner Ausbruch aus dem Kleriker-Baum

Schützender Knüppel aus dem Bastion-Baum

Wie sieht meine Ausrüstung aus? Ihr setzt im PvE auf leichte Ausrüstung, für die 30 % zusätzliche Heilung. Wichtig für euch ist der Diamand-Gem im Lebensstab, über den ihr euren Schaden und eure Heilung erhöht, sofern ihr volles Leben habt.

Wie sieht meine Rotation aus? Grundsätzlich gilt, dass ihr so stehen solltet, dass ihr bei euren Fernkampf-Verbündeten steht, da ihr diese passiv heilt. Ihr startet mit dem Flegel und der Fähigkeit Arkanes Zerschmettern. Das Feld dort schwächt Feinde und gibt Verbündeten Lebensraub. Ihr platziert es im besten Fall direkt beim Tank.

Über Schützender Knüppel geht ihr mit dem Tank eine besondere Verbindung ein, wodurch dieser weniger Schaden bekommt. Arkaner Ausbruch ist eure Heilfähigkeit.

Wenn ihr wirklich viel heilen müsst, wechselt ihr dann auf den Lebensstab. Dort ist es wichtig, dass ihr eure passive Fähigkeit Intensivierung nutzt. Dafür müsst ihr 3 starke Angriffe ausführen, was eure Heilung spürbar erhöht. Damit ihr die 3 Stapel haltet, müsst ihr alle 10 Sekunden einen starken Angriff landen. Auch über die Ausweichrolle erhöht ihr passiv eure Heilung, sodass ihr diese immer mal wieder nutzen solltet.

Danach setzt ihr die Fähigkeit Gesegneter Boden auf euren Tank oder in eure Gruppe und nutzt die Fähigkeit Leuchtfeuer. Leuchtfeuer kann von da an permanent auf Cooldown genutzt werden.

Flegel Build fürs PvP

Wie spielt man im PvP? Im PvP gibt es tatsächlich mehrere Varianten, um den Flegel einzusetzen. Eine Möglichkeit ist das oben gezeigte Heiler-Build, das auch im Außenpostensturm oder in Invasionen super funktioniert. Allerdings wird hier oftmals mit Arkaner Wirbel statt der direkten Heilung mit Arkaner Ausbruch gespielt.

Eine weitere Variante ist eine Art offensiver Tank mit Schwert und Schild. Diesen Build stehen wir hier vor.

Welche Attribute sollte man skillen?

350 Stärke

25 Konzentration

Rest Konstitution

Welche Fähigkeiten skille ich?

Arkanes Zerschmettern

Arkaner Wirbel

Ansturm

Welche Waffen nutze ich als Combo? Wie oben erwähnt nutzt die Combo das Schwert und Schild neben dem Flegel und Schild.

Wie sieht meine Ausrüstung aus? Hier habt ihr zwei Optionen. Seid ihr eher unsicher und wollt ein bisschen was aushalten können, solltet ihr auf Schwere Rüstung setzen. Damit macht ihr grundsätzlich nichts falsch.

Wer etwas gewagter unterwegs ist, kann diese Combo mit leichter Ausrüstung spielen und so viel Schaden verursachen.

Wie sieht meine Rotation aus? Ihr nutzt wahlweise den Ansturm oder den Sprung vom Schwert, um an die Feinde ranzukommen. Dann verwendet ihr Arkanes Zerschmettern, einen schweren Angriff und Arkaner Wirbel.

Im Folgenden nutzt ihr Auto-Angriffe oder einen weiteren Stun, den ihr auf den Schwert-Fähigkeiten finden könnt.

