New World Halloween 2022 – Guide zum Nachtschleier-Event

In New World läuft derzeit das Halloween-Event 2022. In diesem Guide verraten wir euch alles zu den Inhalten, Quests und Belohnungen rund um Halloween.

Wann läuft das Event? Halloween ist am 18. Oktober zusammen mit dem neuen Update Brimstone Sands veröffentlicht worden. Es läuft noch bis zum 1. November.

Was steckt im Event? Der Kern des Events ist ein Weltboss, den ihr am besten mit 10 oder mehr Spielern besiegt. Zudem gibt es wieder Marken und Belohnungen.

Baalphazus und seine Quest

Wie starte ich in das Event? Ihr müsst zuerst eine der Siedlungen in New World betreten, die auch von Spielern erobert werden kann. Dort wartet ein NPC neben einem großen Hexen-Kessel auf euch. Dieser NPC hat sowohl die Event-Quest „Baalphazus Fall“ als auch den Event-Laden, in dem ihr die Belohnungen bekommt.

Was muss ich für die Quest tun? Ihr müsst Baalphazus besiegen. Dabei handelt es sich um einen Weltboss mit etwas mehr als 23 Millionen Leben. Deshalb solltet ihr ihn in einer Gruppe attackieren.

Der Boss kann in den folgenden sechs Gebieten stehen:

Ebenmaß

Edenhain

Klagental

Lichtholz

Tiefe Schlucht

Webermoor

Das sind die 6 Standorte (via Newworld-map)

Worauf muss man bei dem Boss achten? Wichtig ist es, die Ausdauer-Leiste des Bosses zu brechen. Dazu müsst ihr die Kürbis-Kreaturen um ihn herum besiegen. Diese lassen dann einen Kopf fallen, den ihr auf den Boss werfen könnt.

Der Boss selbst hat zudem einen Pull, um alle in der Arena zu ihm zu ziehen. Dabei wird der gesamte Boden kurz vorher grün.

Er spawnt außerdem grüne Ringe, denen ihr ausweichen oder die ihr blocken solltet. Diese spawnen außen und wandern zu ihm nach innen.

Alle Belohnungen des Halloween-Events

Wie bekommt man die Tokens und Ränge? Das Halloween-Event hat bei den Belohnungen nur zwei Stufen. Die zweite Stufe erreicht ihr, sobald ihr Baalphazus einmal bezwungen habt. Die Tokens bekommt ihr als Belohnung für das erneute Töten des Bosses.

Welche Belohnungen gibt es? Auf Rang 1 bekommt ihr Schemata für spezielle Halloween-Skins:

Auf Rang könnt ihr euch weitere Schemata verdienen, diesmal aber mit einem Gegenstand garantiert auf dem Rüstwert 600 und damit legendär. Außerdem gibt es ein neues Emote und Rüstungs-Skins.

Was sagt ihr zu dem Halloween-Event? Ist das ausreichend oder findet ihr einen Boss und ein paar Skins zu wenig, um euch in das Event zu locken?

New World erfreut sich derzeit übrigens wieder großer Beliebtheit. Das zeigt sich auch in den Spielerzahlen:

