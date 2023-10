New World Artefakte – Guide zur neuen Ausrüstung und wo ihr sie finden könnt

Mehr zur neuen Erweiterung erfahrt ihr hier: New World: Alles zur Erweiterung Rise of the Angry Earth – Inhalte, Release, Mounts .

Was sagt ihr zu den Artefakten? Sprechen euch die neuen Ausrüstungsgegenstände an oder würdet ihr lieber auf diese verzichten?

Wie bekommt man die Artefakte? Diese starken Ausrüstungsgegenstände lassen sich nicht einfach herstellen, sondern ihr müsst sie finden, etwa in Dungeons, in der offenen Welt oder über das PvP. Wo genau, verraten wir euch für jeden Gegenstand hier im Guide.

Artefakte haben immer den Rüstwert 700 und bieten besondere Effekte, die es sonst nicht im Spiel gibt. Sie haben immer 6 Perks und damit mehr als die üblichen legendären Gegenstände. Der erste Effekt ist Magnify, welches immer das Attribut (Stärke, Geschick, Intelligenz etc.) stärkt, das ihr am höchsten geskillt habt.

Im Endgame von New World dreht sich alles darum, die perfekte Ausrüstung zu kreieren. Dazu gehört es auch, die Artefakte herzustellen. Diese bringen besondere Effekte mit sich, die Einfluss auf euren Spielstil haben. In diesem Guide verraten wir von MeinMMO alles Wichtige dazu.

