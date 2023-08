New World – Rise of the Angry Earth: Alles zu Inhalten, Release und Mounts der neuen Erweiterung

Das MMORPG New World bekommt im Oktober seine erste Erweiterung “Aufstieg der Zornigen Erdkreaturen”. Im Fokus stehen das ehemalige Gebiet Erstes Licht, die Reittiere und eine Erhöhung des Level-Caps. Wir von MeinMMO fassen euch alles Wichtige zusammen.

Was steckt in der Erweiterung? Rise of the Angry Earth ist ein kostenpflichtiges Addon, das einige große Neuerungen für New World bereithält:

Das Gebiet Erstes Licht wird komplett überarbeitet. Es trägt künftig den Namen Elysian Wilds und bekommt neue Gegner, Quests und Inhalte. Es wird zudem die zentrale Endgame-Zone des MMORPGs.

Die Reittiere werden eingeführt. Diese gibt es in drei Versionen: Pferd, Wolf und Löwe.

Die Spieler können künftig Level 65 erreichen.

Der Gearscore im Spiel wird von 625 auf 700 angehoben. Außerdem wird eine neue Seltenheitsstufe über legendär hinaus für die Ausrüstung eingeführt: die Artifacts.

Die neue Waffe Flegel – eine Art Streitkolben – kommt ins Spiel.

Ein neuer Dungeon für Spieler Level 62+ wird veröffentlicht.

Zudem gibt es einige weitere Änderungen, etwa das Anheben der Crafting-Disziplinen auf 250, neue Fraktionsmissionen, neue Skins, Anpassungen am PvP und eine neue Herzrunen-Fähigkeit. Mit der Erweiterung startet zudem direkt die neue Season 3, die neue Story-Quests und neue Season-Events bereithält.

Hier könnt ihr euch den Trailer dazu anschauen:

Rise of the Angry Earth: Release-Date und Kosten

Wann erscheint die Erweiterung für New World? Der Release von Rise of the Angry Earth findet am 3. Oktober statt. Eine genaue Uhrzeit steht noch aus. Was kostet die Erweiterung? Ihr müsst die Erweiterung einmalig für 28,99 Euro kaufen. Kann ich die Erweiterung ohne das Grundspiel nutzen? Nein. Ihr müsst euch erstmal New World kaufen und könnt dann zusätzlich die Erweiterung Rise of the Angry Earth erwerben. Allerdings wird es ein Bundle geben. Die New World: Elysian Edition kostet 68,99 Euro und enthält dann Grundspiel+Erweiterung. Gibt es eine Deluxe- oder Collectors-Edition mit zusätzlichen Belohnungen? Bei MMORPGs ist es nicht unüblich, dass es neben der Standard-Version auch noch teurere Pakete mit zusätzlichen Belohnungen gibt. Bisher ist zu einer solchen Edition aber nichts bekannt. Wann lässt sich die Erweiterung auf dem PTR spielen? Derzeit gibt es noch kein konkretes Datum. Eine Ankündigung dazu soll jedoch bald folgen.

Das neue Gebiet erinnert an ein Alien-Biom

Was wissen wir über Elysian Wilds? Das neue Gebiet richtet sich an Endgame-Spieler und hat die Angry Earth als zentrales Gegnerthema. Zwar kann man Erstes Licht in den Grundzügen noch erkennen, doch insgesamt ist die Zone sehr bunt gehalten. Durch die lumineszierenden Pflanzen wirkt alles so, als wäre man auf einem ganz anderen Planeten unterwegs.

Die Entwickler erklärten uns in einem Interview, dass man sich bewusst für eine Überarbeitung der alten Zone entschieden habe. So wolle man erfahrenen Spieler wieder näher in die Anfängerregion zu rücken, statt sie in ein neues Gebiet am Rand der Karte zu schicken.

Himmelswildnis wird zudem keine PvP-Zone sein. In dem Gebiet wird es keine Außenposten oder Siedlungen geben, um die man kämpfen kann. Es orientiert sich dabei also an Bruchberg und nicht an das alte Konzept von Erstes Licht.

Im Gebiet gibt es auch ein neues Dungeon: The Savage Divide. Das richtet sich an Spieler der Stufe 62+ und hat einen Mammut-Boss, der Laser schießt.

Mehr zu Elysian Wilds erfahrt ihr in unserem Anspielbericht:

Die neue Waffe Flegel wird zusammen mit dem Schild getragen

Was wissen wir über die neue Waffe? Die Flail (deutscher Flegel) ist eine Einhand-Waffe, die an einen Streitkolben erinnert. Mit dieser könnt ihr im Nahkampf auf Feinde einprügeln. Sie skaliert mit den Werten Stärke und Konzentration.

Mit Hilfe der Fähigkeiten könnt ihr Feinde anspringen und ihnen magischen Schaden zufügen. Ihr sollt Feinde debuffen und gleichzeitig euer Team unterstützen können. In der zweiten Hand tragt ihr den Schild, der bisher mit dem Schwert kombiniert wurde. Es ist die mittlerweile 15. Waffe im Spiel.

In diesem Video könnt ihr euch erstes Gameplay anschauen und seht einige der Fähigkeiten:

Reittiere wurden sich lange gewünscht und sind nun endlich da

Was hat es mit den Mounts auf sich? Jeder Spieler kann sich nach dem Start der Erweiterung ein Reittier holen. Dabei stehen drei verschiedene zur Auswahl:

Das Pferd – erhältlich ab Level 25

Der Wolf – erhältlich ab Level 45

Der Löwe – erhältlich ab Level 65

Sie werden über eine Quest freigeschaltet. Die Tiere können mit eigenem Namen und verschiedenen Skins versehen werden. Ihr könnt sie außerdem mit der Zeit leveln, was die Geschwindigkeit nochmal erhöht.

Ihr beschwört das Reittier so, dass ihr direkt darauf sitzt. Im Fokus steht das schnellere Laufen, wobei auch Springen möglich ist. In Siedlungen ist das Lauftempo zudem reduziert, um es stimmiger in die Welt einzubinden.

Besondere Funktionen wie etwa Reittierrennen gibt es zum Start nicht, wurden von den Entwicklern in Zukunft aber nicht ausgeschlossen.

Hier könnt ihr euch Gameplay zu den Mounts anschauen:

Neues Level-Cap, neue Ausrüstung und neue Optionen beim Crafting

Welche Änderungen bringt die Erweiterung noch? Mit dem Start von Rise of the Angry Earth könnt ihr euren Charakter von Level 60 auf 65 erhöhen. Ihr müsst künftig zudem Level 65 erreichen, um Mutationen in den Dungeons spielen zu dürfen.

Mit dem neuen Level-Cap geht auch eine Erhöhung des Rüstwerts einher. Während eure legendäre Rüstung bisher auf Stufe 625 gebracht werden konnte, wird dieses Limit künftig auf 700 erhöht.

Das funktioniert über die neuen Artifacts, eine höhere Stufe in der Rüstung und bei den Waffen. Diese soll einen sechsten Perk bekommen, der wiederum erheblichen Einfluss auf euren Spielstil haben soll. Wie genau man an die Ausrüstung kommt, ist noch nicht bekannt.

Eine Methode wird aber wohl das Crafting sein. Dort werden die Berufe von Stufe 200 auf 250 angehoben. Das bringt jede Menge neuer Materialien und Rezepte mit sich.

Was kann die neue Herzrune? Hier fällt die Beschreibung bisher sehr kurz aus: Entfessle dein inneres Biest, um unbewaffnete leichte und schwere Angriffe auf Feinde auszuführen. Details werden wir noch nachreichen.

Was wurde noch angekündigt? Mit der Erweiterung kommt auch eine Überarbeitung der Hauptgeschichte in den Gebieten Edenhain und Tiefe Schlucht. Damit setzt Amazon das Werk fort, das mit den Fresh Start-Servern im Oktober 2022 begonnen wurde.

Neue Systemanforderungen mit der Erweiterung

Minimum

Betriebssystem: Windows 10/11 (64 Bit)

Prozessor: Intel Core i5-10500 @ 3,10 GHz/AMD Ryzen 3 3300X

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM @ 3200 MHz

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB/AMD Radeon RX 590

DirectX: 11 und 12

Festplatte: 100 GB

Speichermedium: SSD oder NVMe – 2 GB/s Lesegeschwindigkeit

Empfohlen

Betriebssystem: Windows 10/11 (64 Bit)

Prozessor: Intel Core i7-10700K @ 3,80 GHz/AMD Ryzen 5 3600X

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM @ 3200 MHz

Grafik: NVIDIA GeForce RTX 2060/AMD Radeon RX 6600

DirectX: 11 und 12

Festplatte: 100 GB

Speichermedium: NVMe M.2-2230 – 2,5 GB/s Lesegeschwindigkeit

Was sagt ihr zu Rise of the Angry Earth? Sprechen euch die Inhalte der Erweiterung an?

Neben der Erweiterung ist übrigens noch ein großer Patch für dieses Jahr geplant. Der bringt eine weitere Expedition und serverübergreifende Dungeons: MMORPG New World bringt 2023 neue Seasons, eine Erweiterung und Mounts – Klingt absolut großartig.