New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Am 18. Oktober erscheint in New World der nächste große Patch. Neben einem neuen Gebiet steht die Waffe „Großschwert“ im Fokus. Diese wurde sich schon vor Release von vielen gewünscht und wird nun endlich veröffentlicht. In einem Trailer werden die Kampfanimationen und Fähigkeiten gezeigt.

Was kann das Großschwert? Wie die anderen Waffen auch setzt das Großschwert auf zwei Skill-Trees mit jeweils drei Fähigkeiten:

„Gemetzel“ legt seinen Fokus auf offensive Fähigkeiten und Schaden. Mit dem finalen Talent reduzieren eure Angriffe den Cooldown der Fähigkeiten, was euch noch offensiver macht.

„Trotz“ wiederum setzt auf defensive Fähigkeiten und CC. Mit dem letzten Talent bekommt ihr zudem 5 % Heilung durch eure Angriffe.

Im Video sehen die Animationen der Waffe wuchtig und spaßig aus. Das Video bekommt viel Lob für die Präsentation der Animationen und Fähigkeiten, die in eine kleine Geschichte eingebunden wurden.

Was steckt sonst noch im Update? Mit dem Patch Brimstone Sands wird am 18. Oktober das erste neue Gebiet seit dem Release vor einem Jahr veröffentlicht. Thematisch geht es in die Wüste, wie man auch dem neuen Trailer zum Großschwert entnehmen kann. Zudem wird ein neuer Teil der Story, der dann im neuen Gebiet spielt, und ein neues Dungeon veröffentlicht. Hier geht es dann in eine Pyramide.

Mit dem Patch überarbeiten die Entwickler auch die ersten 25 Level. Die Quests dort sollen weniger monoton sein und mehr Variation bei den Gegnern bieten.

Das große Highlight für viele kommt jedoch erst im November. Dort sollen dann komplett neue Server für Neueinsteiger und Rückkehrer eröffnet werden:

