New World erfüllt nach 14 Monaten den größten Wunsch der Spieler, bringt neue Server mit besonderen Regeln

Das MMORPG New World verbessert sich mit den letzten Updates immer weiter. Nun erfüllen die Entwickler einen der größten Fanwünsche überhaupt und bringen Fresh-Start-Server. Wir von MeinMMO haben alles, was ihr wissen müsst.

Was genau sind Fresh-Start-Server? Bei den neuen Servern handelt es sich um neue Regionen, bei denen wirklich alle Spieler vollkommen von Vorne anfangen müssen. Sie unterscheiden sich in Bezug zu anderen Servern dadurch, dass bereits vorhandene Accounts und Charaktere nicht auf diese herüberwechseln können.

Es gab bereits in der Vergangenheit immer wieder neue Server in dem MMORPG, bei denen Spieler die Chance hatten, von vorn zu beginnen – jedoch nur der Spieler selbst. Denn andere Fans konnten einfach mit einem fertigen Charakter und einem Haufen Gold von einem anderen Server hinüberwechseln.

Genau das geht auf den Fresh-Start-Servern nicht. Hier muss jeder ganz am Anfang beginnen und darf absolut gar nichts von einem bereits vorhandenen Server mitbringen.

Ab wann geht das? Die Entwickler möchten sich zuerst darauf konzentrieren, dass das neue Update Brimstone Sands, welches ab dem 18. Oktober live ist, sicher läuft. Direkt danach möchte sich das Team an die Fresh-Start-Server setzen.

Voraussichtlich sollen diese dann ab dem 2. November starten und allen Fans die Möglichkeit geben, noch einmal komplett neu und ausgeglichen nach Aeternum zu starten.

Was euch in Brimstone Sands erwartet, seht ihr in diesem Video:

Amazon reagiert damit direkt auf Fanwünsche

Warum wollen die Leute einen Fresh Start? Seit es New World gibt, hat das MMORPG immer wieder mit Spielfehlern zu kämpfen. Gerade in der Anfangszeit des Spiels gab es dabei viele Probleme, die es ermöglichten, Gold zu verdoppeln oder sich anderweitig Vorteile zu ermogeln.

Außerdem gab es viele Bots in New World, die permanent Gold und andere Materialien gefarmt haben. Zwar wurden zahllose Accounts vom Betreiber Amazon gebannt, doch das vorhandene Gold, das eigentlich gar nicht da sein dürfte, hat die Wirtschaft im Spiel nachhaltig geschädigt.

Einfach so neue Server zu eröffnen half dabei nur wenig, da reiche Spieler einfach ihren Account transferieren konnten und somit viel zu viel Gold in den Wirtschaftskreislauf der neuen Server bringen konnten.

Fans warteten lange darauf: Auch die Ankündigung des riesigen Updates Brimstone Sands war von den Forderungen nach einem Fresh-Start überschattet. Die Leute gingen sogar so weit und sagten, dass sie ja gerne zurückkommen wollten, aber dies ohne die Möglichkeit zu einem frischen Start kaum möglich sei.

Äußerungen wie diese gibt es schon seit langer Zeit in den Communities rund um New World. Bereits kurz nach dem Start hatten erste Leute im reddit und in Forum nach einem Fresh-Start gerufen. Die Idee machte so große Kreise, dass sogar der Chef von Path of Exile den Entwicklern genau dazu riet.

Wird es funktionieren? Aktuell kann New World praktisch jeden Monat mehr Fans zurückgewinnen und neue Spieler anlocken. Die angekündigten Fresh-Start-Server dürften diesem Trend keinen Abbruch tun, sondern ihn sogar noch beschleunigen.

Wie genau sich das auf die Spielerzahlen von New World auswirken wird, können wir dann ab November sehen.

Was haltet ihr persönlich von den Fresh-Start-Servern? Stattet ihr New World noch einen Besuch ab, oder ist der Zug für euch abgefahren? Oder seid ihr immer noch super aktiv in dem MMORPG und wollt überhaupt keinen Neustart? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

