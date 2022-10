New World: Release von Brimstone Sands bekannt – Spieler hoffen bei neuem Update auf einen „Fresh Start“

Amazons hat ein Release-Datum für das jüngste Update ihres MMORPGs New World bekannt gegeben. Das große Thema unter den Spielern ist dabei die Hoffnung auf einen sogenannten „Fresh Start“.

Was ist das für ein Update? Das kommende „New World“-Update heißt Brimstone Sands und bringt eine neue Zone. Bei dem neuen Gebiet handelt es sich um eine riesige Wüste, die an das alte Ägypten erinnert. Innerhalb der Story erfahrt ihr zudem, dass auch das römische Reich und der Kampf gegen korrupte Legionäre eine Rolle spielen wird.

Wann ist der Release von Brimstone Sands? Wie New World auf Twitter bekannt gab, wird Brimstone Sands am 18. Oktober 2022 erscheinen.

Spieler hoffen auf einen Neuanfang

Was sagen die Spieler? Brimstone Sands wird neben neuen Inhalten auch versuchen, die Wirtschaft von dem MMORPG zu reparieren. Die Wirtschaft sehen auf reddit einige als Problem, weshalb sie nicht zu New World zurückkehrten.

Eine ähnliche Stimmung ist bezüglich des Release-Datums von Brimstone Sands zu erkennen. Auf Twitter sprechen wenige Spieler über Vorfreude oder die Inhalte des Updates. Die meisten äußern die Hoffnung, dass es mit dem Update einen sogenannten „Fresh Start“ geben soll.

Zinocyl via Twitter: „Fresh Start? Jeder hat geglitchten Loot, die Wirtschaft ist mies. Die einzige Möglichkeit, wie ich zu diesem Spiel zurückkehren würde, wäre, wenn das Inventar von allen gelöscht und die Levels zurückgesetzt würden.“

TryMentality via Twitter: „Neustart-Server bitte, ich und meine Freunde wollen zurückkehren.“

Manpons via Twitter: „Bitte macht das Richtige und gebt uns „Fresh Start“-Server.“

Was ist ein Fresh Start? Bei einem sogenannten „Fresh Start“ handelt es sich um einen Neuanfang. Die Spieler hoffen bei einem Fresh Start, dass der Fortschritt von allen zurückgesetzt wird oder es zumindest Server gibt, auf denen alle von vorne beginnen müssen. Eine solche Maßnahme würde geglitchte Ausrüstung oder ähnliches entfernen und der Wirtschaft des Servers die Möglichkeit geben, sich neu zu entwickeln.



Ein Fresh Start zielt vor allem darauf ab, das Spielerlebnis von allen Spielern zu beeinflussen. Der freiwillige Neuanfang einer einzelnen Person würde sich beispielsweise nicht auf die Wirtschaft auswirken.



So viele Spiele wie seit Monaten nicht: Auch wenn viele Spieler von New World auf einen Neuanfang hoffen und wegen der aktuellen Wirtschaftslage des Spiels nicht zurückkehren, erlebt das MMORPG derzeit so etwas wie einen zweiten Frühling.

Nach starken Spielerzahlen zum Release am 28. September 2021 sanken in New World lange Zeit die Werte, doch zum ersten Geburtstag des MMORPGs hat New World einen Aufschwung und so viele Spieler, wie es seit Februar 2022 nicht mehr hatte.

