New World bringt das größte Update seit Release – Ändert genau das, was Spieler nervt

In einem Video kündigen die Entwickler vom MMORPG New World das bisher größte Update an. Sie wollen vieles verändern, das die Spieler stört. Außerdem gibt es eine neue Zone und eine neue Waffe.

Eintönige Quests, ewiges Grinden und eine unausgeglichene Wirtschaft sind nur ein paar der Probleme, die Spieler in New World haben. Auf Steam erhält Amazons MMORPG deshalb nur die Bewertung „Ausgeglichen“.

Mit dem Update „Brimestone Sands“ wollen die Entwickler jetzt vieles verändern, damit die Spieler wieder mehr Spaß an New World haben. Es geht ihnen nicht primär um Bugs, sondern viel mehr um inhaltliche Aspekte. Bevor das Update erscheint, testen die Entwickler alles auf einem öffentlichen Testserver.

Die ersten 25 Level sind überarbeitet

Was wird verändert? Den Einstieg in New World wollen Amazon weniger monoton gestalten. Deshalb überarbeiten sie die ersten 25 Level sowohl visuell als auch inhaltlich. Die Quests sollen dann weniger monoton sein und Spieler finden mehr Variation in NPCs und Gegnern.

Bisher verfolgte die Story keinen richtigen roten Faden, langweilte die Spieler und ließ sie ständig hin und her reisen. Zukünftig soll jede der Anfangszonen individueller werden und eine zentrale Geschichte erzählen, damit das Spielerlebnis flüssiger wird.

Zuerst bringt Amazon die Änderungen auf den Testserver und wollen das Feedback der Spieler abwarten, weshalb sie dazu aufrufen, an öffentlichen Tests von New World teilzunehmen. Danach sollen die Überarbeitung mit dem Update ins Spiel eingeführt werden. Wenn alles gut läuft, versprechen sie, nach und nach das gesamte MMORPG zu überarbeiten und für weniger Monotonie zu sorgen.

Auch innerhalb der Wirtschaft in New World soll es bald Veränderungen geben, um das Geld besser zu verteilen. Dazu verraten die Entwickler bisher aber kaum etwas.

Neue Zone bringt euch nach Ägypten

Brimestone Sands ist eine riesige Wüste, die an das alte Ägypten erinnert. Innerhalb der Storyline entdeckt ihr, dass auch das römische Reich eine Rolle spielt. Ihr begegnet korrupten Legionären und den ägyptischen Wächtern innerhalb der Lore.

Da New World ein Open World MMORPG ist, gibt es in der neuen Zone natürlich viel zu entdecken. Neben neuen Gegnern gibt es auch eine neue Expedition, also die New Worlds Version eines Dungeons. Der führt euch in eine riesige Pyramide.

„Wenn ihr dann in der Zone unterwegs seid und auf starke Gegner trefft, braucht ihr etwas, das euch beim Überleben hilft.“, erklären die Entwickler und erzählen danach von der neuen Waffe, die das Update mit sich bringt.

Die neue Waffe nennt sich „Greatsword“ und ist auf Stärke und Geschicklichkeit ausgelegt. Ihr könnt sie auf 2 unterschiedliche Arten spielen. Entweder ist die Waffe auf Schaden ausgelegt, oder ihr werdet damit zum Tank. Ihr haltet dann zuerst mehr Schaden aus, bevor ihr mehrmals auf eure Gegner einschlagt.

Wann erscheint das Update? Brimestone Sands ist für Oktober geplant, ein genaues Datum gibt es noch nicht. Im September wollen die Entwickler ein weiteres Update veröffentlichen, in dem sie weitere Details verraten. Erstmal führen sie die Änderungen auf ihrem öffentlichen Testserver ein, um die Reaktionen der Spieler zu sehen.

Was sagt ihr zu dem kommenden Update? Glaubt ihr, New World wird dadurch deutlich besser und der Einstieg für neue Spieler spannender? Freut ihr euch auf die neue Zone und den neuen Dungeon, der sich in einer Pyramide befindet? Was denkt ihr über die neue Waffe? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

