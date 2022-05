Spieler erreicht Level 60 in New World, ohne jemals die erste Siedlung verlassen zu haben

Among the Trolls ist ein neues Survival-Spiel, das noch dieses Jahr im Early Access auf Steam erscheinen soll. Wir zeigen 2 Trailer, die euch den ersten Eindruck geben.

Was sagt ihr zu dieser verrückten Challenge? Könntet ihr euch auch vorstellen, 6 Monate lang nur in ein und derselben Stadt zu angeln?

Wie viele Spielstunden hat das gekostet? Das ist derzeit nicht bekannt. Allerdings soll er innerhalb der 6 Monate immer wieder ein paar Tage oder Wochen am Stück Urlaub außerhalb von New Word gemacht haben. Wir von MeinMMO haben jedoch nachgefragt und werden den Artikel entsprechend ergänzen, wenn wir eine Antwort haben.

Was genau hat der Spieler getan? Der Nutzer EngineerNeedles erzählt, dass er sich am 24. Dezember einen Charakter erstellt und die Tutorial-Quests bis hin zur ersten Siedlung erledigt hat. In Windkreis angekommen, hat er die Stadt dann nie wieder verlassen.

MMORPG-Spieler sind bekannt dafür, sich irren Herausforderungen zu stellen. Im reddit hat nun ein Spieler seine Geschichte in New World geteilt. Dort erstellte er sich zu Weihnachten einen Charakter, mit dem er die erste Siedlung nie verließ. Dort levelte er über 6 Monate und erreichte nun endlich Level 60.

