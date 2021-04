MMORPG-Spieler erreicht Max-Level mit Kuchenbacken – Braucht 8 Monate

Ein Spieler des MMORPGs Der Herr der Ringe Online (LotRO) hat das Maximallevel 130 erreicht, indem er Kuchen gebacken hat. Die Community feiert ihn dafür als echten Hobbit (Quelle Titelbild: Moviepilot, Pixabay).

Wie hat der Spieler die Maximalstufe erreicht? Im MMORPG Der Herr der Ringe Online erhaltet ihr auch Erfahrungspunkte, wenn ihr craftet. Stellt ihr also im Grunde nur Items her, dann könnt ihr es so auch zu einem hochstufigen Helden schaffen. Es ist gar nicht nötig, dafür die Welt zu erkunden und Monster zu besiegen.

Der LotRO-Fan Cookingwithsim Pie-Runner hat es sich offenbar zum Ziel gesetzt, der beste Bäcker Mittelerdes zu werden und backte daher einfach nur Kuchen. Dadurch bekam er so viele EXP, dass er sogar das Maximallevel von 130 erreichte.

Viele LotRO-Spieler beobachteten den Kuchenbächer dabei, wie er das Maximallevel erreichte.

Mit Kuchen zur Höchststufe in LotRO

Wie lange hat er dafür gebraucht? Acht Monate lang stand der Spieler am Backofen. Ein Kuchen nach dem anderen brachten ihm die nötigen Erfahrungspunkte ein, um aufzusteigen.

Spieler aus Nah und Fern strömten an seinen Ofen, um ihm dabei zuzusehen und dabei zu sein, wenn er aufstieg und so Stufe 130 erreichte. Dabei zeigten sich die Spieler fasziniert darüber, dass er so weit kommen konnte und im Grunde gar kein Kämpfer ist. Das zeigt, wie rollenspiel-affin die Community ist.

Wie reagiert die Community auf diese Leistung? Cookingwithsim Pie-Runner wird als Held gefeiert. Der Spieler verkörpert einen Hobbit und macht diesem Volk durch seine Errungenschaft alle Ehre. Immerhin sind Hobbits in den Romanen von J.R.R. Tolkien als Wesen bekannt, die sehr gerne und sehr viel essen und auch gut kochen und backen. Ein Hobbit, der es im MMORPG Der Herr der Ringe Online nur mit Backen bis zur Maximalstufe bringt, passt also hervorragend in die Welt.

Wir fassen hier ein paar Stimmen aus der Community für euch zusammen:

JmBento schreibt (via reddit): „Ich denke, Tolkien hätte sich hier nur noch mehr drüber gefreut, wenn ein Spieler diese Stufe durch das Erzählen von Geschichten erreicht hätte…“

Illier1 fragte erstaunt (via reddit): „Was zur Hölle hat er denn mit all den Kuchen gemacht?“

wearallhumans hat darauf die Antwort (via reddit): „Er ist ein Hobbit. Nächste Frage?“

starsheep99 bringt es auf den Punkt (via reddit): „Das nenne ich mal einen Hobbit-Move.“

offenburg stellt den Titel Untertitel des Tolkien-Romans Der kleine Hobbit etwas auf den Kopf (via reddit): „An den Ofen und wieder zurück. Die Geschichte eines Hobbits.“

Die Errungenschaft von Cookingwithsim Pie-Runner zeigt, wie vielseitig das MMORPG Der Herr der Ringe Online sein kann. Spieler können in der Welt im Grunde das tun, was sie wollen und damit sehr viel erreichen.

Was sagt ihr dazu, dass ein Spieler nur mit Kuchenbacken das Maximallevel erreicht hat? Habt ihr so etwas auch schon mal versucht?

