Der Kampf um Mittelerde in einer neuen Dimension – das kostenlose MMORPG „Der Herr der Ringe Online“ entführt die Spieler in die von J. R. R. Tolkin geschaffene...

Woher stammen die Zahlen? Die Firma Enad Global 7 aus Schweden kaufte für 300 Millionen Dollar das Entwicklerstudio Daybreak. An Investoren wurde eine Broschüre verteilt, in der Informationen rund um das Portfolio von Daybreak sowie auch Spielerzahlen der einzelnen Titel genannt werden. Diese Broschüre ist öffentlich einsehbar (via enadglobal ).

Normalerweise geben Entwicklerstudios nicht bekannt, wie viele Spieler ihre MMOs haben. Daybreak Games hat die genauen Spielerzahlen nun aber in einer Broschüre verraten, die der neue Besitzer EG7 an Investoren verteilte. Wir kennen jetzt die aktuellen Spielerzahlen für Herr der Ringe Online, Everquest 1 und 2, Planetside 2 und DC Universe Online.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 5 − fünf =

Insert

You are going to send email to