MMORPG Herr der Ringe Online soll zu PS5, Xbox Series X kommen – Große Upgrades geplant

Der Kampf um Mittelerde in einer neuen Dimension – das kostenlose MMORPG „Der Herr der Ringe Online“ entführt die Spieler in die von J. R. R. Tolkin geschaffene...

Laut den Lesern von MeinMMO gehört Der Herr der Ringe Online zu den MMORPGs, mit denen man am besten in das Genre einsteigen kann .

Es wären also sehr viele Anpassungen, Optimierungen und Verbesserungen an LotRO nötig, um es „Next-Gen-Ready“ zu machen. Da stellt sich die Frage, ob diese Arbeiten überhaupt umsetzbar sind.

Was genau heißt das? Der neue Besitzer von Daybreak Games verfolgt also offenbar Pläne, das MMORPG für PS5 und Xbox Series X/S umzusetzen und es aufzuhübschen. Die geplante TV-Serie von Amazon soll dann dabei helfen, das Interesse am Onlinespiel zu erhöhen, damit mehr Spieler in der Fantasywelt Mittelerde Abenteuer erleben möchten und dann zu LotRO greifen.

Wie sieht es genau mit einer Next-Gen-Version des MMORPGs aus? Der Herr der Ringe Online (LotRO), ist momentan nur auf PC spielbar. Doch offenbar könnte sich das 2022 ändern. In einer Broschüre, die das Unternehmen EG7 an Investoren verteilte, wird auch Der Herr der Ringe Online erwähnt. EG7 ist das Unternehmen, welches das Entwicklerstudio Daybreak Games kauft.

