Amazon versucht schon seit Längerem, in der Gaming-Szene Fuß zu fassen. Mit auf der Liste steht ein neues MMO zu Herr der Ringe. Nun sind neue Infos zur Beta und dem Release aufgetaucht, die wir euch nicht vorenthalten wollen.

Was ist das für ein MMO? Schon im Juli 2019 haben wir von MeinMMO über das neue „Herr der Ringe“-MMO berichtet. Das Game wurde ursprünglich von der chinesischen Firma Leyou Technologies allein entwickelt. Letztendlich stieg jedoch Amazon mit ein.

Mit dem neuen MMO im Herr-der-Ringe-Universum erwartet uns ein Free2Play-MMO, wie es für den chinesischen Markt typisch ist. Und das ganze nicht nur für den PC, sondern auch für die Konsolen.

Wirft man einen Blick auf die Story, befinden wir uns chronologisch vor den berühmten Filmen und Büchern. So werden eventuelle Konflikte mit dem bereits vorhandenen MMORPG Herr der Ringe Online vermieden.

An dem MMO arbeiten, zumindest von Amazons Seite aus, dasselbe Studio, das gerade an New World feilt. Nun sind Dokumente veröffentlicht worden, die mehr Informationen zum neuen „Herr der Ringe“-MMO preisgeben.

Inwiefern sich das neue MMO von Herr der Ringe Online unterscheidet, bleibt abzuwarten

Der Release wohl eher als gedacht

Welche Daten stehen zum MMO fest? Nun ist das „Herr der Ringe“-MMO wohl bereits weiter als wir dachten. Die ersten Konzepte zu den Rassen und Klassen sollen bereits seit Juni 2020 feststehen. Vielleicht gibt es also bald mehr zum MMO zu sehen.

Außerdem sollen die komplette Lore und die Story am 11. Januar 2021 festgelegt und für den 1. Juni 2021 soll ein erster spielbarer Prototypen fertigstellt werden. Das „Herr der Ringe“-MMO will dann so weiter verfahren:

Closed Beta für PC ab 30. September 2022

Open Beta für PC ab 1. Januar 2023

Launch für Konsolen auch noch 2023, innerhalb der ersten 12 Monate nach Beginn der Open Beta für den PC

Nachdem Amazon einen eher schwierigen Start mit seinen Games hingelegt hat, könnte durch die neuen Infos Hoffnung bei Herr-der-Ringe-Fans aufkommen. Da sich an den Stellenangeboten zum neuen MMO länger nichts getan hatte, waren wir von MeinMMO schon besorgt, dass das nächste Amazon-Spiel sterben könnte.

Woher kommen die Infos? Auf der Homepage von Leyou (via leyoutech.com) wurden einige Dokumente zur Einsichtnahme veröffentlicht. Mit von der Partie ist eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit zwischen Leyou und Amazon sowie zur gemeinsamen Entwicklung des Games (via leyoutech.com).

Hinzu kommt eine Lizenz-Vereinbarung (via leyoutech.com), die den Entwicklern die Rechte sichert, den Tolkien-Stoff zu verwerten. Dabei wird auch die TV-Show genannt, die Amazon zu Herr der Ringe plant.

Neben einigen Änderungen, die an der Lizenz durch Streichungen vorgenommen wurden, ist vor allem der oben bereits aufgeführte Zeitplan interessant.

Bislang ist in den Dokumenten nur die Rede von PC, Xbox One und PS4. Jedoch sind diese schon etwas älter, sodass eine Veröffentlichung für die Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und S sowie PS5 durchaus möglich sind.

Amazon hat das MMO zwar noch nicht offiziell angekündigt, aber die Dokumente sprechen für sich und lassen uns auf eine baldige Pressemitteilung hoffen.