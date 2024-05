EA FC 24 TOTS: Die Predictions zum Ligue 1 Team of the Season

Das TOTS-Event in EA FC 24 hat volle Fahrt aufgenommen und geht am kommenden Freitag weiter mit Team of the Season der französischen Ligue 1. Wir verraten euch, welche Spieler dabei sein könnten.

Was ist das Ligue 1 TOTS? Das Ligue 1 TOTS besteht aus den besten Spielern der ersten Liga in Frankreich aus der ablaufenden Saison. Die gewählten Spieler landen im „Team of the Season” und kriegen brutal verstärkte Karten.

Nach dem Release landen die Karten in den Packs von FC 24, werden aber schwer zu ziehen sein – die Chancen auf Top-Karten sind gering. Ihr könnt sie allerdings auch über die Weekend League verdienen. Zudem wird es SBCs und Aufgaben rund um das TOTS geben, die ihr in Ultimate Team abschließen könnt.

Ihr wollt wissen, wie es mit dem TOTS weitergeht? Hier findet ihr den Zeitplan zum Team of the Season in FC 24.

Wann kommt das Ligue 1 TOTS? Die neuen TOTS-Karten der französischen Ligue 1 erscheinen am Freitag, dem 10. Mai, um 19:00 Uhr, in EA FC 24 Ultimate Team.

Die Predictions zum Ligue 1 TOTS in EA FC 24

Was sind TOTS-Predictions? Bei den Predictions zum Team of the Season handelt es sich um Vorhersagen der Community. Es wird versucht zu erahnen, welche Spieler anhand ihrer starken Saisonleistungen einen Platz im jeweiligen TOTS erhalten können.

Bedenkt aber, dass es sich bei den Vorhersagen um keine Garantien handelt. Das finale TOTS könnte sich noch deutlich von den Predictions unterscheiden.

Die Predictions stammen von der FC-Seite futbin:

Torhüter:

TW: Donnarumma (PSG)

Verteidiger:

RV: Hakimi (PSG)

IV: Todibo (OGC Nizza)

IV: Singo (AS Monaco)

LV: Locko (Stade Brestois)

Mittelfeldspieler:

ZM: Lees-Melou (Stade Brestois)

ZM: Vitinha (PSG)

RF: Del Castillo (Stade Brestois)

RF: Dembélé (PSG)

Stürmer:

ST: David (OSC Lille)

Mbappé (PSG)

Ersatzbank:

TW: Bulka (OGC Nizza)

IV: Dante (OGC Nizza)

ZOM: Golovin (AS Monaco)

ZM: Savanier (Montpellier)

ZOM: Minamino (AS Monaco)

ST: Lacazette (Lyon)

ST: Aubameyang (Marseille)

So kommt ihr an die neuen Karten: Die neuen und vor allem begehrten Karten des Ligue 1 Team of the Season sind gar nicht so leicht zu bekommen. Die sicherste Methode sollte die Weekend League sein. Wenn ihr dort gut abschneidet, dann winken euch als Belohnung garantierte TOTS-Karten, die allerdings zufällig sind.

Was sind die Mixed Leagues? Eine weitere Änderung in diesem Jahr sind die Mixed Leagues, die die Veröffentlichungen der kleineren Teams der Vorjahre ersetzen. Hier stellt EA zusätzlich zu den großen Männer- und Frauenligen gemixte Teams aus den übrigen Fußballligen der Welt zusammen, die gleichzeitig in Packs verfügbar sein werden.