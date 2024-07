Wann kommt EA FC 25 raus? Alle Infos zu Release-Datum und Early Access

Wenn ihr wissen wollt, welche Neuerungen EA FC 25 mit sich bringt und wie sich das neue Gameplay anfühlt, dann schaut doch mal in unseren Anspielbericht: Wir haben FC 25 gespielt und es ist endlich das, was FIFA immer sein sollte – auf 3 Neuerungen könnt ihr euch freuen

3 Dinge, die ihr vor dem Launch von WoW: The War Within erledigen solltet

Wann ist der EA FC 25 Release? Offiziell erscheint EA Sports FC 25 am 27. September 2024 – zumindest in der Standard-Version. Die Ultimate Edition von FC 25 kommt digital schon am 20. September 2024 raus.

