EA FC 25 vorbestellen: Standard und Ultimate Edition im Vergleich – Alle Unterschiede

Insgesamt ändert sich einiges in EA Sports FC 25, wie wir in der offiziellen Vorstellung gesehen haben. Wenn ihr einen Überblick über die Neuerungen haben wollt, dann schaut doch mal hier rein: EA FC 25: Alle Infos zu Release, Preis und Neuerungen

Ansonsten ist die Ultimate Edition tatsächlich eher interessant für UT-Spieler, worauf sich die verschiedenen Boni auch ausrichten. Wenn ihr also etwas warten könnt und ihr sowieso kein Ultimate Team spielt, dann sollte euch die Standard Edition ausreichen. Das einzige, was euch dann fehlt, sind Ronaldo, Zidane und Beckham in der Spielerkarriere.

Lohnt sich die teure Version? Insgesamt dürfte der größte Vorteil der Ultimate Edition der Early Access sein. Wenn ihr also schon früh in Ultimate Team starten wollt, um euer Team zu bauen und euch schon erste Belohnungen zu erspielen, dann ist die Ultimate Edition die einzige Möglichkeit dafür.

Außerdem bekommt ihr eine untauschbare Hero- oder Icon-Karte für Ultimate Team in FC 24 (nicht FC 25), wenn ihr bis zum 20. August vorbestellt. In FC 25 erhaltet ihr eine untauschbare Hero-Karte, die im November ein Upgrade auf die Prime-Version erhalten soll.

Wann erscheint EA Sports FC 25? Der offizielle Release von FC 25 ist am 27. September 2024. Es erscheint für PC (Steam, Epic, EA App), Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 und Nintendo Switch.

