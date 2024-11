EA FC 25: Beste Talente mit größtem Potenzial im Karrieremodus

Hier findet ihr die besten Talente im EA FC 25 Karrieremodus. Wir zeigen euch Spieler mit Potenzial für alle Positionen: egal ob Torwart, Verteidiger, Mittelfeldspieler oder Stürmer.

Welche Talente zeigt diese Liste für EA FC 25? In dieser Liste findet ihr die Talente mit dem größten Potenzial gesammelt. Ihr findet Talente für jede Position:

Torwart (TW)

Verteidiger (IV, LV, RV)

Mittelfeld (ZM, ZOM, ZDM)

Flügel (LM, RM, LF, RF)

Sturm (ST, MS)

Diese Talente sind in der Regel unter 23 Jahre alt und haben noch viel Entwicklungspotenzial nach oben.

Alle Informationen zum Spiel und was euch dort erwartet, findet ihr in unserer Release-Übersicht zu EA FC 25.

Was bringt Potenzial in EA FC 25? Das Potenzial in FC 25 zeigt an, wie stark sich ein Spieler entwickeln kann. Beispielsweise könnte ein Spieler mit einer aktuellen Bewertung von 85 ein Potenzial von 93 haben. Durch gute Leistungen und intensives Training könnt ihr diesen Spieler schrittweise bis zu dieser Höchstwertung verbessern.

Allerdings ist das Potenzial dynamisch und nicht festgelegt. Es kann sich durch euer Zutun sowohl positiv als auch negativ verändern.

Warum brauche ich Talente in FC 25? Viele junge Talente sind günstiger zu bekommen als etablierte Stars. Ihr könnt sie verpflichten, trainieren und zu Weltklasse-Spielern für euren Verein formen – oder sie dermaßen gewinnbringend verkaufen, dass euer Club finanziell besser dasteht.

FC 25: Die 25 Talente mit dem höchsten Potenzial

Was ist das für eine Liste? Hier zeigen wir euch die größten Talente mit dem höchsten Potenzial in EA FC 25. Die Spieler sind alle unter 23 Jahre alt. Da sie immer noch recht jung sind, haben sie immer noch jede Menge Entfaltungspotenzial. Sie können über die Jahre zu den besten Spielern im Karrieremodus werden.

Sucht ihr eher günstige Talente, dann haben wir unten für euch 10 Talente unter 10 Mio. für euch zusammengestellt.

Spieler Alter Rating Potenzial Position Marktwert Lamine Yamal 16 81 94 RF, LF 58,5 Mio. Jude Bellingham 21 90 94 ZOM, ZM 174,5 Mio. Vini Jr. 23 90 94 LF, ST 171,5 Mio. Jamal Musiala 21 87 93 ZOM, LM, ZM 128 Mio. Erling Haaland 23 91 93 ST 172,5 Mio. Florian Wirtz 21 88 92 ZOM, LM 133,5 Mio. Endrick 17 77 91 ST, RF 24 Mio. Rodrygo 23 86 91 RF, ST 102,5 Mio. Warren Zaïre-Emery 18 80 90 ZM, ZDM 44,5 Mio. Arda Güler 19 78 90 ZOM, RM 33,5 Mio. Gavi 19 83 90 ZM, LF 70,5 Mio. Pedri 21 86 90 ZM, LF 98,5 Mio. Eduardo Camavinga 21 83 90 ZM, ZDM, LV 73,5 Mio. Balde 20 81 89 LV, RV, LM 54 Mio. Cole Palmer 22 85 89 RM, ZOM 78,5 Mio. Nico Williams 21 85 89 LM, RM 78,5 Mio. Khvicha Kvaratskhelia 23 85 89 LF, RF 77,5 Mio. Bukayo Saka 22 87 89 RF, RM 105,5 Mio. Xavi Simons 21 83 89 ZOM, LF 58,5 Mio. William Saliba 23 87 89 IV 92 Mio. Geovany Tcherno Quenda 17 70 88 RF, RM, LF 4 Mio. Pau Cubarsí Paredes 17 72 88 IV 5,5 Mio. Semih Kılıçsoy 18 72 88 ST, LF, RM 6 Mio. Jorrel Hato 18 75 88 LV, IV 12,5 Mio. João Neves 19 79 88 ZM, ZDM 38 Mio.

Billige Talente in EA FC 25 mit viel Potenzial

Das sind die Auswahlkriterien: Hier stellen wir euch 10 Spieler vor, die nicht zu teuer sind und den Marktwert von 10 Mio. nicht überschreiten. Diese können euch besonders zum Beginn der Karriere helfen, wenn das Budget noch etwas knapper ist.

Spieler Alter Rating Potenzial Position Marktwert Geovany Quenda 17 70 88 RF, RM, LF 4 Mio. Pau Cubarsí 17 72 88 IV 5,5 Mio. Semih Kılıçsoy 18 72 88 ST, LF, RM 6 Mio. Franco Mastantuono 16 69 87 ZOM, RM 3,5 Mio. Assan Ouédraogo 18 96 87 ZOM, ZM 3,5 Mio. Claudio Echeverri 18 71 87 ZOM 4,8 Mio. Assane Diao Diaoune 18 71 87 RM, LM 4,8 Mio. Kendry Páez 17 72 87 ZOM, RF, ZM 5,5 Mio. Karim Konaté 20 73 87 ST 7,5 Mio. Paris Brunner 18 65 87 ST, LM 2,3 Mio.

Beste Talente für TH – Starke Torhüter mit Potenzial

Hier findet ihr die Torhüter-Talente mit dem höchsten Potenzial. Wenn ihr günstige Torhüter-Talente sucht, schaut im Beitrag zu den TH-Talenten in EA FC 25 vorbei.

Spieler Alter Rating Potenzial Position Marktwert G. Restes 19 78 88 TH 26 Mio. G. Mamardashvili 23 85 88 TH 57,5 Mio. F. Jörgensen 22 77 86 TH 20,5 Mio. L. Chevalier 22 80 86 TH 27,5 Mio. A. Trubin 22 78 86 TH 27,5 Mio. Agirrezabala 23 77 85 TH 20 Mio. D. Seimen 18 63 84 TH 1,4 Mio. J. Urbig 20 73 84 TH 6 Mio. J. Trafford 21 73 84 TH 6 Mio. Luiz Júnior 23 76 84 TH 14,5 Mio.

Beste Talente für IV – Starke Innenverteidiger mit Potenzial

Hier findet ihr die IV-Talente mit dem höchsten Potenzial. Wenn ihr günstige Torhüter-Talente sucht, schaut im Beitrag zu den IV-Talenten in EA FC 25 vorbei.

Name Alter Rating Potenzial Positionen Marktwert William Saliba 23 87 89 IV 92 Mio. Pau Cubarsí 17 72 88 IV 5,5 Mio. Jorrel Hato 18 75 88 LV, IV 12,5 Mio. Giorgio Scalvini 20 78 88 IV 29 Mio. António Silva 20 79 87 IV 36 Mio. Gonçalo Inácio 22 80 87 IV, LV, ZDM 40 Mio. Joško Gvardiol 22 83 87 LV, IV 49,5 Mio. Lucas Beraldo 20 77 86 IV, LV 21,5 Mio. Luka Vušković 17 64 86 IV 1,7 Mio. Ousmane Diomande 20 78 86 IV 29 Mio.

Beste Talente für LV, RV, LAV, RAV – Starke Außenverteidiger mit Potenzial

Hier findet ihr die Talente auf LV, RV, RAV, LAV mit dem höchsten Potenzial. Wenn ihr günstige Außenverteidiger-Talente sucht, schaut im Beitrag zu den LV/RV/LAV/RAV-Talenten in EA FC 25 vorbei.

Name Alter Rating Potenzial Positionen Marktwert Eduardo Camavinga 21 83 90 ZM, ZDM, LV 73,5 Mio. Balde 20 81 89 LV, RV, LM 54 Mio. Jorrel Hato 18 75 88 LV, IV 12,5 Mio. Archie Gray 18 73 87 ZDM, RV 6,5 Mio. Gonçalo Bernardo Inácio 22 80 87 IV, LV, ZDM 40 Mio. Nuno Mendes 22 83 87 LV 49,5 Mio. Joško Gvardiol 22 83 87 LV, IV 49,5 Mio. Alphonso Davies 23 82 87 LV, LM 43 Mio. Lucas Beraldo 20 82 86 IV, LV 21,5 Mio. Destiny Udogie 21 82 86 LV 41,5 Mio.

Beste Talente für LM, RM, RF, LF – Starke Flügelspieler mit Potenzial

Hier findet ihr die Talente auf LM, RM, RF, LF mit dem höchsten Potenzial. Wenn ihr günstige Flügelspieler-Talente sucht, schaut im Beitrag zu den LM/RM/LF/RF-Talenten in EA FC 25 vorbei.

Name Alter Rating Potenzial Positionen Marktwert Lamine Yamal 16 81 94 RF, LF 58 Mio. Vini Jr. 23 90 94 LF, ST 171 Mio. Jamal Musiala 21 87 93 ZOM, LM, ZM 128 Mio. Florian Wirtz 21 88 92 ZOM, LM 133 Mio. Endrick 17 77 91 ST, RF 24 Mio. Rodrygo 23 86 91 RF, ST 102,5 Mio. Arda Güler 19 78 90 ZOM, RF 33,5 Mio. Gavi 19 83 90 ZM, LF 70,5 Mio. Pedri 21 86 90 ZM, LF 98,5 Mio. Balde 20 81 89 LV, RV, LM 54 Mio.

Beste Talente für ZM, ZDM, ZOM – Starke Mittelfeldtalente mit Potenzial

Hier findet ihr die Talente auf ZM, ZDM, ZOM mit dem höchsten Potenzial. Wenn ihr günstige Flügelspieler-Talente sucht, schaut im Beitrag zu den ZM/ZDM/ZOM-Talenten in EA FC 25 vorbei.

Spieler Alter Gesamtwert Potenzial Position Marktwert Jude Bellingham 21 90 94 ZOM, ZM 174,5 Mio. Jamal Musiala 21 87 93 ZOM, LM, ZM 128 Mio. Florian Wirtz 21 88 92 ZOM, LM 133,5 Mio. Warren Zaïre-Emery 18 80 90 ZM, ZDM 44,5 Mio. Arda Güler 19 78 90 ZOM, RM 33,5 Mio. Gavi 21 86 90 ZM, LF 70,5 Mio. Pedri 21 86 90 ZM, LF 98,5 Mio. Eduardo Camavinga 21 83 90 ZM, ZDM, LV 73,5 Mio. Cole Palmer 22 85 89 RM, ZOM 78,5 Mio. Xavi Simons 21 83 89 ZOM, LF 58,5 Mio.

Beste Talente für ST, MS – Starke Stürmertalente mit Potenzial

Hier findet ihr die Talente auf ST, MS mit dem höchsten Potenzial. Wenn ihr günstige Stürmer-Talente sucht, schaut im Beitrag zu den ST/MS-Talenten in EA FC 25 vorbei.

Spieler Alter Gesamtwert Potenzial Position Marktwert Vini Jr. 23 90 94 LF, ST 171,5 Mio. Erling Haaland 23 91 93 ST 172,5 Mio Endrick 17 77 91 ST, RF 24 Mio. Rodrygo 23 86 91 RF, ST 102,5 Mio. Semih Kılıçsoy 18 72 88 ST, LF, RM 6 Mio. Mathys Tel 19 77 88 ST, LM, RM 23 Mio. Benjamin Šeško 21 79 88 ST 39,5 Mio. Victor Boniface 23 82 88 ST 48,5 Mio. Takefusa Kubo 23 81 88 ST, RF, RM 51,5 Mio. Vitor Roque 23 81 87 ST, RF, LF 16,5 Mio.

Was sagt ihr zu den Top-Talenten? Welche holt ihr euch für euer Team? Erzählt es uns doch in den Kommentaren! Und wenn ihr neben dem Karrieremodus auch an Ultimate Team interessiert seid, dann haben wir hier ein starkes Starter-Team für euch: EA FC 25: Starkes Starter-Team unter 15.000 Münzen für Ultimate Team